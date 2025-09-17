Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idam edilişlerinin 64'üncü yılı! Türk demokrasi tarihinin acı günü

Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idam edilişlerinin 64'üncü yılı! Türk demokrasi tarihinin acı günü

- Güncelleme:
Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idam edilişlerinin 64'üncü yılı! Türk demokrasi tarihinin acı günü
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden 1960 askeri darbesi sonrası, 1950 seçimlerinde yüzde 52,7 oyla iktidara gelen ve 10 yıl başbakanlık yapan Adnan Menderes ile arkadaşlarının idamının üzerinden 64 yıl geçti.

27 Mayıs 1960 müdahalesiyle millî iradeye vurulan darbe sonrası cuntacıların Yassıada’da özel kurdukları mahkemede, Menderes ve 14 kişinin idamına, 31 kişinin de ömür boyu hapse mahkûm edilmesine karar verildi. 

Dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, 16 Eylül 1961’de sabaha karşı idam edildi.

Menderes’in idam kararı ise 17 Eylül 1961’de sağlık muayenesini yapan doktor heyetinden “sağlam” raporu alınmasının ardından İmralı Adası’na götürülerek komutanın odasında yüzüne okundu ve infaz edildi. 

Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idam edilişlerinin 64'üncü yılı!

"MİLLETİN ADAMI'YDI

“Yeter, söz milletindir” diyerek çıktığı siyaset yolunda gerçekleştirdiği demokrasi hamleleri ve kalkınma atılımlarıyla Türkiye’nin önemli siyasi isimleri arasında yer alan Menderes, Türk halkının zihnine “milletin adamı” olarak kazındı.

Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idam edilişlerinin 64'üncü yılı!

DİNİ ÖZGÜRLÜĞÜN ÖNÜNÜ AÇTI

Arapça ezan okuma yasağını kaldırarak dinî özgürlüklerin önünü açan Menderes, iç ve dış politikada büyük değişimlere imza atarak ekonomi ve tarım alanında önemli kalkınma hamleleri gerçekleştirdi.

