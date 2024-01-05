iPhone 16'ya kamerada devrim yapacak özellik eklendi

5 Ocak 2024 16:59 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 17:07

Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 16 Pro modellerinin birden fazla 48 megapiksel sensöre sahip ilk model olacağını ve telefoto lensinin 12 megapiksel çözünürlüğe sahip tek arka kamera sensörü olarak kalacağını ileri sürdü. Arka kamera tarafındaki bu önemli yükseltme, kameranın daha fazla ışık yakalamasına imkan tanıyarak, özellikle düşük ışıklı ortamlarda 0,5× modunda çekim yaparken daha iyi fotoğraflar elde edilmesini sağlayacak.

iPhone 14 Pro, iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerinde halihazırda, düşük ışıkta daha iyi yakalama için sensördeki dört pikselden gelen verileri tek bir "süper piksel"de birleştirmek için "piksel gruplama"yı kullanan 48 megapiksel ana kamera bulunuyor.

‌iPhone 16 Pro‌ modelleriyle birlikte bu teknolojinin şu anda 12 megapiksel lens olan ultra geniş açılı lense kadar genişletilmesi bekleniyor.

Bu aynı zamanda iPhone 16 Pro modellerinin ultra geniş modda 48 megapiksel ProRAW fotoğraflar çekebileceğine işaret. Bu fotoğraflar, daha fazla düzenleme esnekliği için görüntü dosyasında daha fazla ayrıntı tutar ve büyük boyutlarda yazdırılabilir.

ULTRA GENİŞ LENS DAHA ETKİN KULLANILABİLECEK

Geçtiğimiz yıl International Securities analisti Jeff Pu, iPhone 16 Pro'nun 48 megapiksel ultra geniş kameraya sahip olacağını iddia etmişti. Sadece birkaç ay sonra, Apple'ın yeni ultra geniş kamera planına ilişkin daha fazla ayrıntı Çin sosyal medya sitesi Weibo'da ortaya çıktı. Kuo'nun artık söylentinin arkasında durmasıyla birlikte, yükseltme oldukça muhtemel görünüyor.

2025 yılında Apple'ın iPhone 17 Pro'nun arka kamera dizisinin 48 megapiksel sensörlere geçişini tamamlayarak bu teknolojiyi telefoto lense kadar getirmesi bekleniyor.

Kuo, ‌iPhone 16 Pro‌'nun, ‌iPhone 15 Pro‌ Max'te tanıtılan tetraprisma telefoto kamerayı kullanma yolunda ilerlediğini ekledi.

IPHONE 17'NİN ÖN KAMERASI 24MP OLACAK

Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 17 serisinde 24 megapiksel ön kamera bulunacak.

-iPhone 6S: ƒ/2,2 diyafram açıklığına ve 4P lense sahip 5 megapiksel ön kamera

-iPhone 7, iPhone X ve iPhone XS: ƒ/2,2 diyafram açıklığına ve 4P lense sahip 7 megapiksel ön kamera

-iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone 13: 12 megapiksel, f/2,2 diyafram açıklığına ve 5P lense sahip ön kamera

-iPhone 14, iPhone 15 ve iPhone 16: 12 megapiksel, 1,9 diyafram açıklığına, otomatik odaklamaya ve 5P lense sahip ön kamera

-iPhone 17: Otomatik odaklamalı ve 6P lensli 24 megapiksel ön kamera

24 megapiksel çözünürlüklü kamera ile görüntülerde daha fazla ayrıntı ve netlik sağlanabilecek. Daha yüksek çözünürlük sayesinde fotoğraflar kırpıldığında veya yakınlaştırıldığında bile kalitesini koruyabiliyor. Böylece son rötuşlarda bile daha fazla esneklik elde edilecek. Buna ilaveten, daha fazla sayıda piksel daha ince ayrıntıları yakalayarak görüntülerin daha keskin ve canlı olmasını sağlar.

Altı öğeli merceğe yükseltme aynı zamanda görüntü kalitesini de biraz artıracaktır. Her öğe, çeşitli sapmaları ve bozulmaları düzeltecek şekilde tasarlanarak daha net, daha doğru fotoğraflar elde edilebilir. Ek öğeler aynı zamanda sensöre ışık iletiminin verimliliğini de artırarak düşük ışık performansını artırabilir.

‌iPhone‌ 17 Pro'nun, Dynamic Island'ın (Dinamik Ada) boyutunu küçültebilecek panel altı Face ID (yüz tanıma) teknolojisine sahip ilk ‌‌iPhone‌‌ olması bekleniyor. ‌iPhone‌ 17 Pro muhtemelen Apple'ın ön kamera için dairesel bir kesik içeren son premium modeli olacak. Apple'ın daha sonra gerçek bir "tam ekran" görünümü için 2027'nin "Pro" ‌‌iPhone‌‌ modellerinde ekran altı kameraları kullanması muhtemel.