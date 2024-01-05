iPhone kullanıcılarını çıldırtan iki büyük sorun daha

5 Ocak 2024 12:16 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 12:17

Sosyal medya ağı Reddit'de bir kullanıcının yazdıklarına göre, iPhone 15 Pro'yu sadece bir buçuk ay önce satın alan kişi, arka kasasını temizlemek için kılıfı çıkarınca cihazın kenarlarının soyulduğunu fark etti. 'Mr_rakue' kullanıcı adını taşıyan kişi, Rhinoshield Mod NX kılıfının telefonu bu hale getireceğine ise inanmıyor ve Apple'ı suçluyor.

Söz konusu paylaşım, aynı sorunu yaşayan diğer iPhone 15 sahiplerinin dikkatini çekti. Yorum yapan bir kullanıcı, bu sorundan dolayı Apple mağazasına gittiğinde soyulmaların "üretim hatası"ndan kaynaklandığını öğrendi.

ÇOK SAYIDA IPHONE 15 PRO'DA AYNI KUSUR ÇIKTI

iPhone 15'in arka kasasındaki soyulmaları 'çıkartma'ya benzeten Reddit kullanıcısına, diğer insanlar benzer bir sorun yaşadıkları yönünde cevaplar verdi. Bir kişi, iPhone 15 Pro model telefonunu satın aldıktan sadece iki gün sonra aynı sorunu yaşadığını söyledi.

Bir kullanıcı, Apple'ın aynı sorunun bulunduğu tüm cihazları değiştirmesi gerektiğini iddia etti. Ancak, Apple mağazalarındaki çalışanlar, "yapıştırıcının doğru bir şekilde uygulanmadığı ve kenardan çıktığı için soyulmaya başladığını" söylüyor.

Yani telefon soyulmaya başlarsa, kullanıcılar iPhone'un garantisini geçersiz kılabileceği için durumu daha da kötüleştirecek şekilde kurcalamamalı. Bunun yerine, sorunu belgelemeli, Apple Destek ile iletişime geçmeli ya da iPhone'u Apple mağazalarındaki görevlilere göstermeli.

YENİ IOS SÜRÜMÜNÜN ARDINDAN IPHONE'LAR KAPANDI, AÇILMADI

Apple'ın yayınladığı iOS 17.3'ün ikinci betası bazı iPhone sahipleri için önemli sorunlara yol açtı. Forumların yanı sıra Twitter ve Mastodon'daki kullanıcı şikayetlerine göre, iOS 17.3 Beta 2 yüklenen bazı iPhone'larda ekranda donmuş bir 'tekerlek' şeklindeki 'yükleme' simgesi göründü. Boş siyah ekran uzun süre boyunca açılmadı.

Teknoloji devi Apple, yazılımın bazı iPhone'ları dondurduğu yönündeki şikayetlerin ardından kusurlu yeni işletim sistemi güncellemesi iOS 17.3 Beta 2'yi sadece iki saat sonra geri çekti.