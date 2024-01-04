Apple Watch, karbonmonoksitten zehirlenen kadının hayatını kurtardı

4 Ocak 2024 13:57 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 13:58

Amerika Birleşik Devletleri'nin Delaware eyaletinde yaşayan Natalie Nasatka adlı kadın, 29 Aralık sabahı evdeyken baş dönmesi ve bulanık görmeye başladığını söyledi. Bilincini kaybetmeden saniyeler önce acil servisle iletişime geçmek için Apple Watch'unun yan düğmesine tıkladı. Nasatka, ilk başta "Acil Durum Araması" kaydırıcısı sunan "SOS" özelliğini etkinleştirdi ancak geri sayımın ardından saat otomatik olarak 911'i aradı. Apple Watch, telefondaki tüm acil durumda iletişime geçilecek kişilere kadının konumunu içeren bir kısa mesaj gönderdi.

İtfaiyecilerin ve acil müdahale ekiplerinin Nasatka'nın Smyrna, Delaware'deki evine ulaştıklarında kadın, yatağında baygın haldeydi. Kadına ilk müdahale ambulansta yapıldı ve hastaneye sevk edilmeden önce oksijenle hayata döndürdüler. Kadının, karbon monoksitten zehirlendiği anlaşıldı.

ABC6 News'e konuşan Nasatka, "Kendimi halsiz hissettim, başım dönmeye başladı ve gözlerim bulanıklaşmıştı. Telefonumu bulmaya çalışamayacak kadar zayıf bir haldeydim, bu yüzden Apple Watch'umu kullandım ve yan düğmeyi basılı tuttum." dedi.

İtfaiyenin eve ulaştığında henüz bilincinin açık olduğunu hatırlayan kadın, "İtfaiyecilerin 'itfaiye' diye bağırdığını ve beni yatağımdan kaldırdıklarını duyduğumda ağlamaya başladım ve 'yaşamak istiyorum' dedim." sözleriyle o anları anlattı.

Nasatka, yaklaşık 24 saat hastanede tutulduktan sonra taburcu edildi.

BU BELİRTİLER KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNE İŞARET EDİYOR

Gaz sızıntısına ilişkin de bilgi veren kadın, muhtemelen ısıtıcı kaynaklı olduğunu belirtti.

Özellikle kış aylarında ısıtıcı ve sobaların kullanımının artamısyla karbonmonoksit zehirlenmesi vakaları ve ölümleri artmakta. Evlerdeki ısıtma sistemlerinin sürekli çalıştığı ve bakımı düzgün yapılmadığı takdirde fırınlar, gazyağı ısıtıcıları, gaz korucuları, portatif jeneratörler gibi çeşitli araçlardan yayılan dumanlar zehirlenmelere yol açabiliyor.

Karbon monoksit zehirlenmesinin belirtileri arasında baş ağrıları, baş dönmesi, mide bulantısı, halsizlik, göğüs ağrısı yer alır.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), karbonmonoksit dedektörlerinin bataryalarının altı ayda bir değiştirilmesini, ısıtma sistemlerinin, su ısıtıcılarının ve diğer gazlı cihazların yıllık bakımının yapılmasını ve araçların kapalı bir alanda çalışır durumda bırakılmamasını öneriyor.