Apple, Watch Series 9 ve Ultra 2 satış yasağında paçayı kurtardı

28 Aralık 2023 15:58 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 16:01

Teknoloji üreticisi Apple, Joe Biden'ın satış yasağına ilişkin vetoyu reddederek yasağın bu hafta başında yürürlüğe girmesine izin verme kararının ardından Amerika Birleşik Devletleri Temyiz Mahkemesi'ne acil talepte bulundu. Temyiz Mahkemesi, geçici bir süre için satış yasağını durdurdu.

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC), itiraz devam ederken Apple'ın talebine cevabını 10 Ocak'a kadar sunması gerekiyor. ITC, Apple'ı, Masimo'nun kan oksijeni sensörünü kopyalamak için Masimo çalışanlarını işe almakla suçladı, dava açtı.

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre, Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 bugün Apple'ın ABD'deki bazı perakende mağazalarına geri döndü. Belirli mağazalarda satışlar başladı, tüm mağazalarda ise Apple Watch modelleri 30 Aralık'a kadar yeniden stoklara girecek. Cihazların online satışına ise bugün başlanacak.

APPLE WATCH ABD'DE NEDEN YASAKLANDI?

Yasak, sağlık cihazı üreten Masimo şirketiyle yaşanan patent anlaşmazlığından kaynaklanıyor. ITC, Apple'ın akıllı saatlerindeki "SpO2" sensörünün Masimo'nun patentlerini ihlal ettiğine karar verdi. Çarşamba günü ITC, Apple'ın temyizi beklerken yasağın kaldırılması yönündeki talebini reddetti.

Patent anlaşmazlığı SpO2 sensörüyle ilgili olduğundan, bu sensörün bulunmadığı daha uygun fiyatlı Apple Watch SE gibi modellerin satışı devam ediyor.

Bu özellik, 2020'de piyasaya sürülen Apple Watch Series 6'da tanıtıldı ve o zamandan bu yana tüm amiral gemisi Apple akıllı saatlerinde mevcut. Bu yüzden Apple, SpO2 sensörlü Series 7 ve Series 8 modellerinin yenilenmiş versiyonlarının satışını da çevrim içi mağazada durdurdu.

Series 9'un iki özel sürümü olan Apple Watch Nike ve Apple Watch Hermès de geri çekildi.

ITC yasağı yalnızca Apple'ın kendi satış kanalları için geçerliydi. Bu arada, yasak sadece ABD'yi etkiliyor. Yani Türkiye'de ve diğer ülkelerde Apple'ın mağazalarında Watch model akıllı saatlerin satışı hep devam etti.