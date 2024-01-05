iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max'in nasıl görüneceği ortaya çıktı

5 Ocak 2024 16:39 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 16:39

Apple'ın iPhone 15 Pro ile tanıttığı kavisli kenarlar ve titanyum çerçeveyi temel alan yeni nesil iPhone 16 Pro ve ‌iPhone 16 Pro‌ Max, artırılmış ekran boyutlarına ve yeni bir kapasitif (dokunmatik tuş) "capture" (ekran görüntüsü yakalama) düğmesine sahip olacak.

Birden fazla kaynak tarafından bildirildiği üzere, iPhone 16 Pro (kod adı Diablo) ve iPhone 16 Pro Max (kod adı Lightning), 6,1 inç ve 6,7 inç yerine 6,3 inç ve 6,9 inç ölçülerinde daha büyük ekranlarla gelecek. Bu değişikliğin bir nedeni, her iki Pro modelinde de olması beklenen 5x tetraprizma telefoto kamerayla ilgili olabilir.

iPhone 15 serisinde yalnızca daha büyük olan ‌iPhone 15 Pro‌ Max modeli 5x telefoto lensli olurken, daha küçük olan ‌iPhone 15 Pro‌'da bu özellik bulunmuyor. 16 Pro modellerinde boyutların yükselmesiyle tetraprism telefoto kamera her iki modele de ulaşabilir.

APPLE 'EYLEM' DÜĞMESİNİ SÜRDÜRECEK

‌iPhone 16 Pro‌ ve ‌iPhone 16 Pro‌ Max için Apple mühendislerinin test ettiği toplam dört düğme konfigürasyonu vardı ve şirket, iPhone 15 Pro'dakine benzer bir düğme tasarımına karar vermiş gibi görünüyor ancak cihazın sağ tarafına da bir düğme eklendi.

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te olduğu gibi, iPhone 16 serisindeki her iki Pro modeli de çok amaçlı bir Eylem düğmesiyle gelecek. Tuş, kullanıcının tercihine bağlı olarak çeşitli işlevleri gerçekleştirecek şekilde yapılandırılabilecek. Apple, Eylem düğmesi için daha büyük boyutlar ve farklı tasarımlar denese de mevcut tasarım belgeleri, Eylem düğmesinin iPhone 15 Pro'da bulunanla aynı boyutta olacağını öne sürüyor.

"Atlas" kod adı altında geliştirilen daha eski bir Eylem düğmesi tasarımı, kuvvet sensörüne sahip daha büyük bir kapasitif düğme olacağını gösteriyordu. ‌iPhone 16 Pro‌ ve Pro Max'in en yeni tasarımlarının bu daha büyük Eylem düğmesini içermediği göz önüne alındığında, Atlas projesinin geleceği belirsizliğini koruyor ve Apple'ın Atlas projesini standart bir mekanik Eylem düğmesi lehine iptal etmesi mümkün.

Weibo'da "Instant Digital" adlı sızıntı kaynağı, Ekim ayında iPhone 16 Pro'nun cihazın çerçevesiyle aynı hizada bulunan bir Eylem düğmesine sahip olacağını iddia etti. MacRumors tarafından görülen dahili belgeler bu iddiayı doğrulasa da, bu daha önceki "Proto1" geliştirme aşamasının bir özelliğiydi. Şu an gördüğümüz "Proto2" tasarımıyla, Eylem düğmesi artık çerçeveyle aynı hizada değil ve eskisi kadar büyük değil.

Cihazların sağ tarafında ise yeni bir tuş, "ekran görüntüsü yakalama" düğmesi bulunacak. "Nova" kod adı altında geliştirilen bu düğmenin, kuvvet sensörü işlevine sahip kapasitif tipte bir düğme olması bekleniyor ve Bloomberg'in deneyimli teknoloji gazetecisi Mark Gurman bunun video çekmek için kullanılacağını açıkladı.

Ekran görüntüsü yakalama tuşu, iPhone 16 Pro modellerinde güç düğmesinin altında konumlanacak. Ayrıca iPhone'un çerçevesiyle aynı hizada olacak ve güç ve ses düğmeleri gibi çıkıntılı olmayacak.

TİTANYUM ÇERÇEVE KULLANILACAK

Materyal açısından, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri, iPhone 15 Pro'da kullanılan aynı Grade 5 Titanyum (Ti-6Al-4V) kasaya sahip olacak.

Renk seçeneklerine gelecek olursak, "Beyaz Titanyum" olarak pazarlanan "Gümüş" rengi göze çarpıyor. Belgeler, Apple'ın şu ana kadar iPhone 15 Pro ve Pro Max'teki mevcut renkleri test amacıyla kullandığını ve başka bir renk seçeneği eklemeyi planladığını gösteriyor. Ancak bu renklerin ne olacağı bilinmiyor.