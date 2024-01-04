Facebook ve Instagram'da büyük tehlike, artık neye tıkladığınız takip altında

4 Ocak 2024 10:29 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 11:02

Facebook veya Instagram'ı aktif olarak kullanıyorsanız kısa süre önce eklenen "bağlantı geçmişi" adlı ayarı fark etmiş olabilirsiniz. Bu özellik, kullanıcıların Facebook ve Instagram'ın uygulama içi tarayıcılar aracılığıyla ziyaret ettikleri tüm bağlantıları takip etmelerine imkan tanıyor. Meta'ya göre özellik, kullanıcıların bir bağlantıyı "asla kaybetmemesini" sağlıyor.

Şirket, uygulama içi bir bildirimde, "Facebook'ta gezinme etkinliğiniz artık tek bir yere kaydedilerek ziyaret ettiğiniz son bağlantılara kolayca geri dönün" ifadesiyle özelliği açıklıyor. Ancak bu özellik aynı zamanda, uygulamaların kullanıcı hareketlerini takip etmesini kısıtlayan Apple özelliğinin ardından Meta'nın darbe alan hedefli reklamcılık faaliyetlerine yarayacaktır.

Şirket, konuya ilişkin yayınladığı bir bilgilendirmede, "Bağlantı geçmişi açıkken, reklamlarınızı Meta teknolojilerinde geliştirmek için Facebook'un Mobil Tarayıcısındaki bağlantı geçmişi bilgilerini kullanabileceğimizi unutmayın" diyor.

INSTAGRAM ÜZERİNDEN TIKLANAN LİNKLER TAKİP EDİLEBİLECEK

Instagram da kullanıcıların uygulamanın tarayıcısı aracılığıyla ziyaret ettiği bağlantıları takip ediyor. Her ne kadar özellik yeni gibi görünse de, bir Meta yetkilisi ilgili ayarın geçen yaz kullanıma sunulmaya başladığını açıkladı.

"Bağlantı geçmişi" ayarı varsayılan olarak açık değil, yani kullanıcı bizzat aktif etmediği sürece kapalı. Ancak şirket söz konusu özelliği "bağlantıları kaybetmemenin yolu" şeklinde pazarladığı için birçok kullanıcının bu özelliği üzerinde fazla düşünmeden aktif etmesi muhtemel.

Bu durum, Meta'nın kullanıcıların çevrim içi faaliyetleri hakkında veri toplamak için giderek daha "sinsi" yöntemler kullandığından endişe duyan gizlilik savunucuları arasında tepkiyle karşılandı.

FACEBOOK / INSTAGRAM BAĞLANTI GEÇMİŞİ NASIL KAPATILIR?

Peki, "bağlantı geçmişi" özelliği nasıl kullanılır? Facebook'ta kullanıcıların uygulama içinden bir bağlantı açması ve ayarları uygulama içi tarayıcıdan açmak için menüye dokunması gerekecek. Ardından "bağlantı geçmişi" ayarını bulun. Açıksa kapatmanız ve ardından açılır pencere aracılığıyla devre dışı bırakılmasını istediğinizi onaylamanız gerekecek.

Instagram'da da süreç hemen hemen aynı; uygulama içi tarayıcının ayarlarına gidin, "bağlantı geçmişi"ni arayın ve seçim yapıp onaylayın.

Her iki uygulamanın da bağlantı geçmişinizi kendi uygulamalarından anında silmesine rağmen Meta, "silme işleminin tamamlanmasının" 90 güne kadar sürebileceğini belirtiyor. Bu, bağlantı izlemeyi devre dışı bıraktıktan sonra birkaç hafta boyunca önceki etkinliklerinizin hedeflenen reklamlarınızda hala rol oynayabileceği anlamına gelmekte.

Öte yandan Meta, çevrim içi faaliyetlerinizi takip etmek için hala çok sayıda yöntemi elinde tutuyor, bu nedenle bağlantı geçmişinden çıkmak tek başına verilerinizin kontrolünü tamamen geri almak için yeterli olmayacaktır. Bununla birlikte, Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayanların uygulayabileceği başka bir yöntem daha var. Meta yakın zamanda oldukça yüksek bir aylık ücret karşılığında AB kullanıcılarına Facebook ve Instagram reklamlarını tamamen devre dışı bırakma imkanı sunmaya başladı.