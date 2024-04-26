Balayı için Kapadokya'ya geldi, Ortahisar Kalesi'nde mahsur kaldı

Ankara'dan balayı için Nevşehir'e gelen genç kadın, gezmek için çıktığı Ortahisar Kalesi'nde düşerek ayağını kırdı. Zirvede mahsur kalan kadın, ekiplerce kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan ve Kapadokya bölgesindeki önemli turizm destinasyonlarından olan Ortahisar Kalesi'ni gezen Hatice A. dengesini kaybederek düştü.

AYAĞI KIRILINCA MAHSUR KALDI

Ayağı kırılan Hatice A. zirvede mahsur kalırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve Ortahisar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER KURTARDI

Kurtarma çalışması başlatan ekipler, zirveden aşağı yaklaşık 30 metrelik ip atarak Hatice A.'yı bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarmayı başardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hatice A., daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.