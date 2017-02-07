Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Son Dakika Yeni KHK yayımlandı... Yeni KHK ihraç edilenler listesi ve göreve iade edilenler listesi haberimizde... Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.



Yeni KHK ile 4 bin 464 kişi memuriyetten ihraç edildi. Emniyet'ten 417, Jandarma'dan 893, MEB'den 2 bin 585, Yargıtay'dan 10, YSK'dan 10, TRT'den 88, Dışişleri'nden 48, Yüksek Öğrenim Kurumu'ndan 330 kişi ihraç edildi.

KHK ile 17 kişi ise görevine iade edildi.



1 SAYILI LİSTE (Kamu Görevinden Çıkarılanlar)

2 SAYILI LİSTE (Kamu Görevine İade Edilenler)

3 SAYILI LİSTE (Öğrencilik Statüsü Geri Verilenler)

4 SAYILI LİSTE (Tedbir Uygulanan Emekli Emniyet Mensuplarına)