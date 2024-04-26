Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Apple Spotify’ın yeni sürüm güncellemesini reddeti

Apple Spotify’ın yeni sürüm güncellemesini reddeti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple Spotify’ın yeni sürüm güncellemesini reddeti

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple ve Spotify arasındaki uzlaşmazlık hala sürüyor. Apple'ın Spotify'ın yeni güncellemesini kabul etmedi. Appstore Spotify'ı kaldırıyor mu sorusu bu noktada gündeme oturdu. Öte yandan Apple telefonlara Spotify güncellemesi gelecek mi sorusu da ayrıca bir merak konusu. Güncellemeye ilişkin ayrıntılar şöyle...

Apple ve Spotify arasındaki gerilim, App Store politikalarıyla ilgili son olayla bir kez daha gündeme geldi. Spotify, uygulama mağazasındaki yeni bir sürümünü sunmayı planlarken, Apple'ın tutumu nedeniyle engellenince işler karıştı. Bu olay, Apple'ın hala tartışmalı uygulama mağazası politikalarını savunmaya devam ettiğini gösteriyor. Peki Apple telefonlara Spotify güncellemesi gelecek mi? Appstore Spotify'ı kaldırıyor mu? Tüm detaylar şu şekilde...

Apple Spotify’ın yeni sürüm güncellemesini reddeti - 1. Resim

APPLE TELEFONLARA SPOTIFY GÜNCELLEMESİ GELECEK Mİ?

AB kararlarına rağmen Apple'ın bu tutumu, şirketin App Store'daki hakimiyetini sürdürme arzusunu ortaya koyuyor. Spotify, AB'deki kullanıcıları için uygulama içi abonelik fiyatlarını belirtebilmek amacıyla App Store'da değişiklik yapmak istedi. Ancak Apple, bu talebi reddetti ve Spotify'ın yeni sürümünü sunmasına izin vermedi.

Apple Spotify’ın yeni sürüm güncellemesini reddeti - 2. Resim

APP STORE SPOTIFY GÜNCELLEMESİ SORUNU

Apple'ın bu tavrının temel nedeni, Spotify'ın uygulama içi satın alımlarından Apple'a komisyon ödememesi olarak belirtiliyor. Şirket, uygulama mağazasında dış bağlantıları ve bilgileri barındırmanın izin verilmesine rağmen, bu tür satın almaların komisyonsuz olmasına karşı çıkıyor.

Bu konuda yapılan açıklamalarda Apple'ın sert tutumu ve kararlılığı dikkat çekiyor. Apple sözcüsü Hannah Smith'in Spotify'a gönderdiği mesaj, Apple'ın pozisyonunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Ancak Spotify cephesinden de tepkiler yükseliyor. Şirketin sözcüsü Jeanne Moran, Apple'ın tutumunu eleştirirken, Avrupa Komisyonu'nun kararına rağmen müşterileriyle fiyatları hakkında iletişim kurma çabalarının reddedildiğini belirtiyor.

Apple Spotify’ın yeni sürüm güncellemesini reddeti - 3. Resim

Bu olay Apple ve Spotify arasındaki rekabetin yanı sıra büyük teknoloji şirketlerinin pazar hakimiyeti ve rekabet politikaları hakkındaki genel tartışmayı da yeniden gündeme getiriyor. İlerleyen günlerde, Apple'ın bu tutumuyla ilgili daha fazla gelişme olabilir ve bu durum, yeni davalara veya düzenlemelere neden olabilir. Ancak şu an için Apple ve Spotify arasındaki gerilimin devam ettiği açıkça görülüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türk lirası haftası! Altın-dolar kaybettirdi, borsa rekor kırıp kazandırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray-Adana Demirspor maçı bu akşam 20.00’da başlayacak - GündemGalatasaray-Adana Demirspor maçı bu akşam 20.00’da başlayacakKorhan Berzeg’i arama çalışmalarında yeni bir bulgu! Hemen laboratuvara götürdüler - GündemBulur bulmaz laboratuvara götürdülerErdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile basın toplantısı düzenledi - Gündem"Müsamaha gösterilmemesini ifade ettim"Ankara’da toplu taşıma olarak kullanılan teleferik süresiz olarak hizmete kapatıldı - GündemAnkara’da toplu taşıma olarak kullanılan teleferik süresiz olarak hizmete kapatıldıSulama göletine giren genç boğuldu - GündemSerinlemek için girdiği göletten cesedi çıktıDrift atanlara rekor ceza! 161 sürücüye yaklaşık 6 milyon TL'lik ceza - GündemDrift atanlara rekor ceza! 161 sürücüye yaklaşık 6 milyon TL'lik ceza
Sonraki Haber Yükleniyor...