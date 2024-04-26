Apple Spotify’ın yeni sürüm güncellemesini reddeti

Apple ve Spotify arasındaki uzlaşmazlık hala sürüyor. Apple'ın Spotify'ın yeni güncellemesini kabul etmedi. Appstore Spotify'ı kaldırıyor mu sorusu bu noktada gündeme oturdu. Öte yandan Apple telefonlara Spotify güncellemesi gelecek mi sorusu da ayrıca bir merak konusu. Güncellemeye ilişkin ayrıntılar şöyle...

Apple ve Spotify arasındaki gerilim, App Store politikalarıyla ilgili son olayla bir kez daha gündeme geldi. Spotify, uygulama mağazasındaki yeni bir sürümünü sunmayı planlarken, Apple'ın tutumu nedeniyle engellenince işler karıştı. Bu olay, Apple'ın hala tartışmalı uygulama mağazası politikalarını savunmaya devam ettiğini gösteriyor. Peki Apple telefonlara Spotify güncellemesi gelecek mi? Appstore Spotify'ı kaldırıyor mu? Tüm detaylar şu şekilde...

APPLE TELEFONLARA SPOTIFY GÜNCELLEMESİ GELECEK Mİ?

AB kararlarına rağmen Apple'ın bu tutumu, şirketin App Store'daki hakimiyetini sürdürme arzusunu ortaya koyuyor. Spotify, AB'deki kullanıcıları için uygulama içi abonelik fiyatlarını belirtebilmek amacıyla App Store'da değişiklik yapmak istedi. Ancak Apple, bu talebi reddetti ve Spotify'ın yeni sürümünü sunmasına izin vermedi.

APP STORE SPOTIFY GÜNCELLEMESİ SORUNU

Apple'ın bu tavrının temel nedeni, Spotify'ın uygulama içi satın alımlarından Apple'a komisyon ödememesi olarak belirtiliyor. Şirket, uygulama mağazasında dış bağlantıları ve bilgileri barındırmanın izin verilmesine rağmen, bu tür satın almaların komisyonsuz olmasına karşı çıkıyor.

Bu konuda yapılan açıklamalarda Apple'ın sert tutumu ve kararlılığı dikkat çekiyor. Apple sözcüsü Hannah Smith'in Spotify'a gönderdiği mesaj, Apple'ın pozisyonunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Ancak Spotify cephesinden de tepkiler yükseliyor. Şirketin sözcüsü Jeanne Moran, Apple'ın tutumunu eleştirirken, Avrupa Komisyonu'nun kararına rağmen müşterileriyle fiyatları hakkında iletişim kurma çabalarının reddedildiğini belirtiyor.

Bu olay Apple ve Spotify arasındaki rekabetin yanı sıra büyük teknoloji şirketlerinin pazar hakimiyeti ve rekabet politikaları hakkındaki genel tartışmayı da yeniden gündeme getiriyor. İlerleyen günlerde, Apple'ın bu tutumuyla ilgili daha fazla gelişme olabilir ve bu durum, yeni davalara veya düzenlemelere neden olabilir. Ancak şu an için Apple ve Spotify arasındaki gerilimin devam ettiği açıkça görülüyor.