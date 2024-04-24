Apple Vision Pro üretimini azaltmaya karar verdi

Apple Vision Pro adlı karma gerçeklik başlığının beklenen başarıyı sağlayamayarak üretimini azaltma kararı aldı. İlk çıkışında büyük ilgi gören Vision Pro zamanla talep yetersizliğiyle karşılaşarak beklentilerin altında performans sergiledi. Peki Apple Vision Pro üretimden kalkacak mı? Detaylar şöyle...

Apple, beklenen başarıyı yakalayamayan Vision Pro adlı karma gerçeklik başlığının üretimini azaltma kararı aldı. İlk çıkışında büyük bir ilgi gören Vision Pro, zamanla beklenenin altında performans sergileyerek yetersiz taleple karşılaştı. Ming-Chi Kuo'nun raporuna göre Apple, 2024 yılında Vision Pro'nun sevkiyat tahminlerini düşürdü ve bir sonraki model için planlarını gözden geçirdi. Apple'ın bu kararı, üründen beklenen satış rakamlarının oldukça altında olduğunu gösteriyor.

APPLE VISIN PRO ÜRETİMDEN KALKACAK MI?

Teknoloji devi, 2024 yılı için öngörülen 700.000 ila 800.000 adetlik sevkiyat beklentilerini ciddi oranda revize etti. Önceden tahmin edilen bu sayı şimdi 400.000 ila 450.000 adet arasında seyrediyor. Bu da yaklaşık %50 oranında bir beklenti kaybını temsil ediyor. Ayrıca, önümüzdeki aylarda Vision Pro'nun küresel pazarlara açılması beklenirken, satış beklentilerinin düşürülmesi endişe verici bir durum oluşturuyor.

Apple aynı zamanda, karma gerçeklik başlıklarıyla ilgili planlarını da gözden geçiriyor. Uygun fiyatlı bir Vision Pro varyantının geleceği iddia edilse de, bu ürünün 2026'ya kadar beklemesi gerekebilir. Bu durum, şu an için 3.500 dolarlık Vision Pro'nun tek seçenek olarak kalacağı anlamına geliyor.

Başarısız gibi görünen bu girişimin, VR/AR endüstrisinde de etkileri olabilir. Apple, genellikle yeni bir pazara girdiğinde trendleri belirleyen bir firma olarak bilinirken, Vision Pro ile bu beklentiye cevap verememiş olması sektördeki mevcut durumu gözler önüne seriyor. Ayrıca, Vision Pro'nun halen eksikliklerle boğuşması da dikkat çekiyor. Ağırlık, ergonomi, pil ömrü ve içerik eksikliği gibi konular, ürünün başarısızlığını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.