Apple'ın Let Loose etkinliği 7 Mayıs 2024 tarihinde 17.00'da yapılacak

Apple, 7 Mayıs 2024 Salı günü gerçekleştirilecek olan "Let Loose" adlı özel etkinlikte yeni iPad modellerini tanıtacak. Bu etkinlik aynı zamanda yeni Apple Pencil ürünlerinin de duyurulmasına ev sahipliği yapacak. Etkinlik ile ilgili diğer tüm detaylar...

Apple'ın düzenlediği "Let Loose" etkinliği çevrimiçi olarak düzenlenecek ve iPad donanımı ile aksesuarlarına odaklanacak. Özellikle, beklentiye göre yeni M3 işlemcili iPad Pro ve iki yeni M2 işlemcili iPad Air modellerinin tanıtılması bekleniyor. Etkinliğin ve yeni Apple modellerinin tüm ayrıntıları şu şekilde...

APPLE YENİ IPAD NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple, yeni iPad modellerinin tanıtımını yapacağı tarihi sonunda açıkladı. 7 Mayıs 2024 Salı günü TSİ 17.00'de gerçekleşecek olan "Let Loose" adlı etkinlikte, yeni iPad cihazlarının yanı sıra yeni Apple Pencil ürünlerinin de tanıtılması bekleniyor. Apple, davetiyeleri dağıtmaya başladığı etkinliğin çevrimiçi olarak gerçekleşeceğini duyurdu ve iPad donanımı ile aksesuarlarına odaklanacağını belirtti.

APPLE ETKİNLİĞİ NE ZAMAN?

Bu heyecan verici etkinliğin ana temasının iPad ve iPad aksesuarları olduğu belirtiliyor. Mart ayının sonunda beklendiği üzere yeni iPad modellerinin tanıtılacağı öngörülmüş olsa da, Apple bu sefer özel bir etkinlikle Mayıs ayının ilk haftasında yeni ürünlerini tanıtacak. "Let Loose" davetiyeleri, renkli bir Apple logosu çizen bir Apple Pencil'ı göstererek, yeni bir Apple Pencil'in de yolda olduğunu işaret ediyor.

APPLE YENİ MODELLER TANITIMA ÇIKACAK

Apple'ın web sitesinde yayınladığı duyuruya göre, "Let Loose" etkinliği iPad donanımı ve aksesuarlarına odaklanacak. Apple'a yakın kaynaklara göre, yeni M3 işlemcili iPad Pro, iki yeni M2 işlemcili iPad Air ve alüminyum gövdeli yeni Magic Keyboard'ın duyurulması bekleniyor. Ancak, etkinliğin en büyük yıldızı olarak yeni Apple Pencil'in tanıtılması öngörülüyor. Bu etkinlik, Apple hayranlarını heyecanlandıran yeni ürünlerin duyurulacağı bir platform olacak.