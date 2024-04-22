Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Bitmenin eşiğinde: Apple Vision Pro satışları çakıldı!

Bitmenin eşiğinde: Apple Vision Pro satışları çakıldı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bitmenin eşiğinde: Apple Vision Pro satışları çakıldı!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlgili Haberler

Apple'ın 3.500 dolarlık cihazı Apple Vision Pro, sanal gerçeklik gözlüğü sektöründe adından oldukça söz ettirdi. Fakat ürüne olan ilgi her geçen gün düşüyor.

Şubat 2024'te ABD'de piyasaya sürülmesinden bu yana, Apple Vision Pro'ya yönelik heyecan gözle görülür şekilde azaldı. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre, Apple Store'larda bulunan demo stantları ve satış talebinde düşüş olduğu belirtiliyor.

Apple Vision Pro'nun satışlarının düşmesi, perakende sektöründe bir anormallik olmasından ziyade, sanal gerçeklik gözlüğü sektörünün kronik bir sorunundan ibaret. Yeni bir cihaz satışa sunulduğunda ya da yeni teknolojiler kullanıcıların kullanımına sunulduktan sonra kullanıcılarda bir heyecan oluşuyor. Bu durum satışlara olumlu yansıyor. 

Bitmenin eşiğinde: Apple Vision Pro satışları çakıldı! - 1. Resim

SATIŞLAR HIZLA DÜŞÜYOR

Demo taleplerinin ciddi bir şekilde azaldığını ve randevu alan kişilerin artık Apple Store'lara gitmediği belirtiliyor. Satış rakamlarının günde birkaç adet seviyesinden haftada birkaç adetlere gerilediği gözlemleniyor. Gurman, Vision Pro hakkında kişisel deneyimlerini aktardı. Her gün neredeyse Apple Vision Pro'yu kullanan Gurman artık haftada bir ya da iki kereye düşmüş.

İlgili Haberler

Daha sık kullanmasının önündeki en büyük engel power bank benzeri bir güç ünitesiyle gezmek ve arayüzün, dizüstü bilgisayar ve telefonları çok daha cazip hale getirdiğini belirtiyor. Apple Vision Pro'nun hali hazırda bulunan uygulama eksikliği nedeniyle uzun yolculuklarda ya da evinizde canınız sıkıldığında kullanabileceğiniz belirtiliyor.

Günlük hayatta insanlar ile etkileşiminizi artıracak özellikler şu anda mevcut değil. Apple başka bir Vision Pro kullanıcısı ile aynı sanal odada bulunuyormuş gibi hissettiren Spatial Personas özelliğini kısa süre önce kullanıcıların kullanımına sundu.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Tehlike düzeyi yüksek bir ameliyat! Beyin tümörünü burun deliğinden çıkardılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'de en çok satan akıllı telefonlar belli oldu! En çok tercih edilen marka hangisi? - TeknolojiTürkiye'de en çok satan akıllı telefonlar belli oldu!ABD'nin TikTok kararı ekonomiyi sarsıyor! 24 milyar dolarlık kayıp tehlikesi! - TeknolojiTikTok'tan ABD'ye uyarı!Microsoft'un "fotoğrafları konuşturan uygulaması" haftaya damgasını vurdu - TeknolojiMicrosoft'tan deepfake video üreten uygulama: VASA-150'yi aşkın ülke Türk zırhlı araçlarını tercih ediyor! - TeknolojiTürk zırhlı araçları dünyanın her yerinde!Microsoft, yapay zeka konusunda Samsung ile işbirliği yapmak istiyor! - TeknolojiMicrosoft'dan beklenmedik yapay zeka hamlesi!İleri seviye teknolojik özelliklere sahip SAR9 Gen3 tanıtıldı! - TeknolojiTürkiye'de ilk! SAR9 Gen3 tanıtıldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...