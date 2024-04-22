Bitmenin eşiğinde: Apple Vision Pro satışları çakıldı!

Apple'ın 3.500 dolarlık cihazı Apple Vision Pro, sanal gerçeklik gözlüğü sektöründe adından oldukça söz ettirdi. Fakat ürüne olan ilgi her geçen gün düşüyor.

Şubat 2024'te ABD'de piyasaya sürülmesinden bu yana, Apple Vision Pro'ya yönelik heyecan gözle görülür şekilde azaldı. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre, Apple Store'larda bulunan demo stantları ve satış talebinde düşüş olduğu belirtiliyor.

Apple Vision Pro'nun satışlarının düşmesi, perakende sektöründe bir anormallik olmasından ziyade, sanal gerçeklik gözlüğü sektörünün kronik bir sorunundan ibaret. Yeni bir cihaz satışa sunulduğunda ya da yeni teknolojiler kullanıcıların kullanımına sunulduktan sonra kullanıcılarda bir heyecan oluşuyor. Bu durum satışlara olumlu yansıyor.

SATIŞLAR HIZLA DÜŞÜYOR

Demo taleplerinin ciddi bir şekilde azaldığını ve randevu alan kişilerin artık Apple Store'lara gitmediği belirtiliyor. Satış rakamlarının günde birkaç adet seviyesinden haftada birkaç adetlere gerilediği gözlemleniyor. Gurman, Vision Pro hakkında kişisel deneyimlerini aktardı. Her gün neredeyse Apple Vision Pro'yu kullanan Gurman artık haftada bir ya da iki kereye düşmüş.

Daha sık kullanmasının önündeki en büyük engel power bank benzeri bir güç ünitesiyle gezmek ve arayüzün, dizüstü bilgisayar ve telefonları çok daha cazip hale getirdiğini belirtiyor. Apple Vision Pro'nun hali hazırda bulunan uygulama eksikliği nedeniyle uzun yolculuklarda ya da evinizde canınız sıkıldığında kullanabileceğiniz belirtiliyor.

Günlük hayatta insanlar ile etkileşiminizi artıracak özellikler şu anda mevcut değil. Apple başka bir Vision Pro kullanıcısı ile aynı sanal odada bulunuyormuş gibi hissettiren Spatial Personas özelliğini kısa süre önce kullanıcıların kullanımına sundu.