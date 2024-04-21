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Haberler > Teknoloji > Apple'ın FineWoven kasa ve Apple Watch kordon serisini üretmeme kararı aldı!

Apple'ın FineWoven kasa ve Apple Watch kordon serisini üretmeme kararı aldı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple&#039;ın FineWoven kasa ve Apple Watch kordon serisini üretmeme kararı aldı!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple'ın FineWoven üretim hatlarını tamamen kapattığını ve muhtemelen tartışmalı aksesuar malzemesinin sonunu getirdiği iddia ediliyor.

Apple, deri alternatifi FineWoven için büyük bir pazarlama hamlesi yapmıştı. Malzeme iPhone 15 etkinliği sırasında görücüye çıktı ve yepyeni olduğunda gayet iyi görünüyordu. Aksesuar hiçbir zaman abartıldığı kadar başarılı olamadı. Ve şimdi, Apple bu malzemenin fişini çekmiş gibi görünüyor.

Aksesuar küratörü Kosutami, X'teki bir gönderisinde üretim hatlarının kapatıldığını iddia ediyor. 

Apple'ın FineWoven kasa ve Apple Watch kordon serisini üretmeme kararı aldı! - 1. Resim

Verilerin kaynağı net değil ve iddiayı doğrulamanın hiçbir yolu yok. Malzeme ile ilgili bilgilere göre, bir iPhone kılıfında dayanıklılık ve leke direnci için oldukça zayıf bir madde. Bununla birlikte, Apple Watch kordonları çok daha dayanıklı ve leke tutma konusunda oldukça başarılılar. 

Apple FineWoven serisini sonlandırdığında, yeni bir deri malzemesi arayışı içerisine girecek. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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