Apple'ın FineWoven kasa ve Apple Watch kordon serisini üretmeme kararı aldı!

Apple'ın FineWoven üretim hatlarını tamamen kapattığını ve muhtemelen tartışmalı aksesuar malzemesinin sonunu getirdiği iddia ediliyor.

Apple, deri alternatifi FineWoven için büyük bir pazarlama hamlesi yapmıştı. Malzeme iPhone 15 etkinliği sırasında görücüye çıktı ve yepyeni olduğunda gayet iyi görünüyordu. Aksesuar hiçbir zaman abartıldığı kadar başarılı olamadı. Ve şimdi, Apple bu malzemenin fişini çekmiş gibi görünüyor.

Aksesuar küratörü Kosutami, X'teki bir gönderisinde üretim hatlarının kapatıldığını iddia ediyor.

Verilerin kaynağı net değil ve iddiayı doğrulamanın hiçbir yolu yok. Malzeme ile ilgili bilgilere göre, bir iPhone kılıfında dayanıklılık ve leke direnci için oldukça zayıf bir madde. Bununla birlikte, Apple Watch kordonları çok daha dayanıklı ve leke tutma konusunda oldukça başarılılar.

Apple FineWoven serisini sonlandırdığında, yeni bir deri malzemesi arayışı içerisine girecek.