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Huawei Watch Fit 3'ün Apple Watch benzerliği dikkat çekiyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Huawei Watch Fit 3&#039;ün Apple Watch benzerliği dikkat çekiyor!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geleneksel saatler çoğunlukla yuvarlak bir kadrana sahiptir. Apple Watch geleneksel yaklaşımı değiştirerek bir çok kişinin kare tasarımlara alışmasını sağladı. Tasarım o kadar popüler hale geldi ki birçok şirket kare tasarımdan esinlenen akıllı saatler çıkardı. Ancak Huawei Watch Fit 3, sadece ilham almaktan bir tık öteye geçmiş gibi görünüyor.

Huawei Watch Fit 3'ün yakın zamanda ortaya çıkan resimlerinde, şirket temelde Apple Watch'un tasarımından oldukça etkilenmişe benziyor. Eğer görseller doğruysa, Huawei'nin ürünlerini Apple'ınkinden ayırt etmek çok zor olacak. Uzaktan baktığınızda aralarındaki farkı anlamanız bile mümkün olmayabilir. 

ANCAK HALA FARKLI OLACAK

Gizchina'nın haberine göre, bu görüntüler Huawei Watch Fit 3'ün erken geliştirme aşaması görüntüleri. Daha basık ekran ve sağ köşede bulunan yuvarlak düğme ile Apple Watch arasındaki benzerlik artıyor gibi görünüyor.

Huawei Watch Fit 3'ün Apple Watch benzerliği dikkat çekiyor! - 1. Resim

 

Watch Fit 3, Apple Watch ile aynı tasarıma sahip olsa bile, çok farklı olması muhtemel. Görsellerde de görüldüğü üzere akıllı saatin metal çerçevesi farklı. Ekranın etrafında bulunan siyah çerçeve Apple Watch'dan farklı olarak alt tarafı daha kalın yanları daha ince. 
Yan tarafta bulunan düğmenin konumu Apple'ın Digital Crown'u ile aynı konumda.

Diğer önemli farklara gelince, Huawei Watch Fit 3, Apple Watch OS çalıştırmayacak. Bunun yerine, Google WearOS veya Huawei'nin kendi geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemini çalıştıracak. Akıllı saatin diğer yönleri hala bilinmiyor. Fit giyilebilir akıllı saat serisi fitness ve spor özelliklerine daha çok önem vermekte. Huawei Watch Fit 3, Apple Watch'dan daha uygun fiyatlı olması bekleniyor. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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