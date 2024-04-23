Apple, yeni iPad modellerini tanıtacağı etkinliği duyurdu!

Apple'ın yeni iPad modelleri, 7 Mayıs Salı günü TSİ 17.00'de düzenlenecek özel bir etkinlikle duyurulacak.

Apple, çıkış yapması beklenen yeni iPad cihazlarının etkinliği için web sitesinde bir duyuru yayınladı.

"Let Loose" olarak adlandırılan bu etkinlik, iPad donanım ve aksesuarlarına odaklanacak. Duyuru fotoğrafında bulunan Apple logosu çizen kalem yeni Apple Pencil'in yolda olduğunun bir göstergesi.

Apple'a yakınlığı ile bilinen Mark Gruman'a göre yeni M3 işlemcili iPad Pro, iki yeni M2 işlemcili iPad Air ve alüminyum gövdeli yeni Magic Keyboard duyurulması bekleniyor.

Etkinliğin yıldızı olarak yeni Apple Pencil kaleminin duyurulması bekleniyor.

Apple'ın yeni etkinliği 7 Mayıs 2024 Salı Günü TSİ 17.00'da başlayacak.