Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Apple, yeni iPad modellerini tanıtacağı etkinliği duyurdu!

Apple, yeni iPad modellerini tanıtacağı etkinliği duyurdu!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple, yeni iPad modellerini tanıtacağı etkinliği duyurdu!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple'ın yeni iPad modelleri, 7 Mayıs Salı günü TSİ 17.00'de düzenlenecek özel bir etkinlikle duyurulacak.

Apple, çıkış yapması beklenen yeni iPad cihazlarının etkinliği için web sitesinde bir duyuru yayınladı.

"Let Loose" olarak adlandırılan bu etkinlik, iPad donanım ve aksesuarlarına odaklanacak. Duyuru fotoğrafında bulunan Apple logosu çizen kalem yeni Apple Pencil'in yolda olduğunun bir göstergesi. 

Apple'a yakınlığı ile bilinen Mark Gruman'a göre yeni M3 işlemcili iPad Pro, iki yeni M2 işlemcili iPad Air ve alüminyum gövdeli yeni Magic Keyboard duyurulması bekleniyor.

Etkinliğin yıldızı olarak yeni Apple Pencil kaleminin duyurulması bekleniyor.

Apple, yeni iPad modellerini tanıtacağı etkinliği duyurdu! - 1. Resim

Apple'ın yeni etkinliği 7 Mayıs 2024 Salı Günü TSİ 17.00'da başlayacak. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 200. günü... Ebu Ubeyde: Kuma saplanmış durumdalar!Whatsapp’a çevrimdışı dosya paylaşımı özelliği gelecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türk SİHA'ları Afrika semalarında! Askeri yardım bahanesiyle sömürüye son - TeknolojiTürk SİHA'ları Afrika semalarında!1977'de fırlatılan Voyager 1 isimli uzay aracı bir kez daha veri gönderdi! - Teknoloji1977'den beri uzayda! Yeni veri gönderdiASELSAN'ın yeni elektronik harp sistemi EJDERHA, terör örgütlerine darbe vuracak! - TeknolojiEJDERHA, terör örgütlerine darbe vuracak!Twitter (X) çöktü mü? Erişim sağlanamıyor! - TeknolojiTwitter (X) çöktü mü? Erişim sağlanamıyor!AB Komisyonu, TikTok Lite'ı yasaklamayı planlıyor! - Teknoloji24 saat süre verildi! TikTok'un başı belada...Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Anadolu Ajansı'nda çocuklarla buluştu - TeknolojiTürkiye'nin ilk astronotu çocuklarla buluştu!
Sonraki Haber Yükleniyor...