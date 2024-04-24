Apple Vision Pro satışları çakıldı! Apple'ın tahminleri tutmadı...

Apple'ın büyük umutlar ile satışa çıkardığı Apple Vision Pro sanal gerçeklik gözlüğü için işler beklenilenin çok altında.

Apple, 2024'te büyük umutlarla üretmeye başladığı Vision Pro'nun sevkiyat tahminlerini 700-800 bin civarlarından 400-450 bin adet civarlarına kadar düştü. Bunun nedeninin ise cihaza olan talebin daha ABD dışına çıkamadan dibe vurması olduğu belirtildi.

Apple bunu kulaklığı ABD dışındaki pazarlarda piyasaya sürmeden önce yaptı, bu da ABD'deki talebin şirketin ilk beklentilerinin çok altına düştüğü anlamına geliyor.

ABD'deki talebin bu kadar hızlı düşmesinin ardından Apple, Vision Pro'yu bu yıl içinde piyasaya süreceği diğer pazarlardaki talep konusunda muhafazakâr bir bakış açısına sahip.

Apple Vision Pro, bir sosyal medya ünlüsü gibi hızlıca popülerleşip hemen popülaritesini kaybetti ve gözden kayboldu. GSMArena'nın haberine göre Apple, Vision Pro için oluşturduğu yol haritasını tekrar gözden geçirdiği ve üretimi durdurulduğu iddia edildi.

Satışlardaki düşüş Apple Vision Pro'nun kaderini etkiledi. 2025 yılında yeni Apple Vision Pro bekleyen uzmanlar bu kararın ardından uzun bir süre Apple Vision Pro görmeyeceğimizin altını çiziyor.

Apple Vision Pro'nun sevkiyatları 2025 yılında daha fazla düşürülmesi bekleniyor.