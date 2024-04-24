Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Apple Vision Pro satışları çakıldı! Apple'ın tahminleri tutmadı...

Apple Vision Pro satışları çakıldı! Apple'ın tahminleri tutmadı...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple Vision Pro satışları çakıldı! Apple&#039;ın tahminleri tutmadı...

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple'ın büyük umutlar ile satışa çıkardığı Apple Vision Pro sanal gerçeklik gözlüğü için işler beklenilenin çok altında.

Apple, 2024'te büyük umutlarla üretmeye başladığı Vision Pro'nun sevkiyat tahminlerini 700-800 bin civarlarından 400-450 bin adet civarlarına kadar düştü. Bunun nedeninin ise cihaza olan talebin daha ABD dışına çıkamadan dibe vurması olduğu belirtildi.

Apple bunu kulaklığı ABD dışındaki pazarlarda piyasaya sürmeden önce yaptı, bu da ABD'deki talebin şirketin ilk beklentilerinin çok altına düştüğü anlamına geliyor. 

Apple Vision Pro satışları çakıldı! Apple'ın tahminleri tutmadı... - 1. Resim

ABD'deki talebin bu kadar hızlı düşmesinin ardından Apple, Vision Pro'yu bu yıl içinde piyasaya süreceği diğer pazarlardaki talep konusunda muhafazakâr bir bakış açısına sahip.

Apple Vision Pro, bir sosyal medya ünlüsü gibi hızlıca popülerleşip hemen popülaritesini kaybetti ve gözden kayboldu. GSMArena'nın haberine göre Apple, Vision Pro için oluşturduğu yol haritasını tekrar gözden geçirdiği ve üretimi durdurulduğu iddia edildi.

Satışlardaki düşüş Apple Vision Pro'nun kaderini etkiledi. 2025 yılında yeni Apple Vision Pro bekleyen uzmanlar bu kararın ardından uzun bir süre Apple Vision Pro görmeyeceğimizin altını çiziyor. 

Apple Vision Pro'nun sevkiyatları 2025 yılında daha fazla düşürülmesi bekleniyor. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Şili'den İsrail'e Gazze suçlaması: Barbarlık!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Coca-Cola ve Microsoft 1,1 milyar dolarlık yapay zeka anlaşması yaptı! - TeknolojiDev markalar yapay zeka için anlaştılar!Apple, yeni iPad modellerini tanıtacağı etkinliği duyurdu! - TeknolojiApple'dan yeni etkinlik duyurusu geldi!Türk SİHA'ları Afrika semalarında! Askeri yardım bahanesiyle sömürüye son - TeknolojiTürk SİHA'ları Afrika semalarında!1977'de fırlatılan Voyager 1 isimli uzay aracı bir kez daha veri gönderdi! - Teknoloji1977'den beri uzayda! Yeni veri gönderdiASELSAN'ın yeni elektronik harp sistemi EJDERHA, terör örgütlerine darbe vuracak! - TeknolojiEJDERHA, terör örgütlerine darbe vuracak!Twitter (X) çöktü mü? Erişim sağlanamıyor! - TeknolojiTwitter (X) çöktü mü? Erişim sağlanamıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...