Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak’ta kaçırılan Katar vatandaşlarının serbest bırakıldıklarının ve ülkelerine geri döndüklerinin memnuniyetle öğrenildiği belirtilerek, "Katar vatandaşlarının sağ salim ülkelerine dönüşlerinin sağlanması dolayısıyla Katar Hükümeti’ni tebrik ediyoruz. Sözkonusu şahısların aileleri, yakınları ve kardeş Katar halkının sevincini paylaşıyoruz" denildi. Ayrıca, Irak Hükümeti’nin bu süreçte gösterdiği işbirliğini de memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.
Dışişleri Bakanlığından Katar’a tebrik
24.04.2017 - 16:15 | Son Güncelleme: 24.04.2017 - 16:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Irak’ta kaçırılan vatandaşları serbest bırakılan Katar’ı tebrik etti.
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,Irak,
467481 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/467481.aspx
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