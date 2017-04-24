Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak’ta kaçırılan Katar vatandaşlarının serbest bırakıldıklarının ve ülkelerine geri döndüklerinin memnuniyetle öğrenildiği belirtilerek, "Katar vatandaşlarının sağ salim ülkelerine dönüşlerinin sağlanması dolayısıyla Katar Hükümeti’ni tebrik ediyoruz. Sözkonusu şahısların aileleri, yakınları ve kardeş Katar halkının sevincini paylaşıyoruz" denildi. Ayrıca, Irak Hükümeti’nin bu süreçte gösterdiği işbirliğini de memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.