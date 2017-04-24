Kayseri'nin Sarız ilçesinde eski belediye başkan yardımcısı, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Sarız'ın eski belediye başkan yardımcısı ve belediye meclis üyesi E.D, terör örgütü PKK/KCK ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Eski belediye başkan yardımcısına PKK/KCK'dan gözaltı
24.04.2017 - 17:04 | Son Güncelleme: 24.04.2017 - 17:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'nin Sarız ilçesinde eski belediye başkan yardımcısı, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : PKK,KCK,
467503 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/467503.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER