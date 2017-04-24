15 Temmuz gecesi FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında, darbenin kilit isimlerinden sözde ‘Hava Kuvvetleri İmamı’ olan Adil Öksüz’ün baldızı Emine Şennur Şen, gözaltına alınmıştı. Şen, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesi sonrasında adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Şen, daha sonra Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün gizli haberleşme programı olan ‘ByLock’ kullandığı iddiası ile gözaltına alındıktan sonra, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adil Öksüz’ün baldızı tutuklandı
24.04.2017 - 17:25 | Son Güncelleme: 24.04.2017 - 17:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sözde ‘Hava Kuvvetleri İmamı’ olan Adil Öksüz’ün baldızı Emine Şennur Şen, ByLock kullandığı iddiası ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adil Öksüz,
467508 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/467508.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER