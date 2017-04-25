Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölücü terör örgütünden kaçan dört terörist teslim oldu, güvenlik güçleri yol kontrolü ve operasyonda üç teröristi yakaladı.Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor.

Buna göre dün Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde devam eden operasyonda bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan iki mağarada iki anti tank mayını, 3 bin 200 kilogram amonyum nitrat ile gıda ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki arazi taramasında ise dört ayrı sığınakta beş Kalaşnikof piyade tüfeği, yedi şarjör, 768 fişek, G-1 piyade tüfeği ile üç şarjörü, 60 fişeği, M-1 piyade tüfeği, 269 Biksi makineli tüfek fişeği, 277 HK-33 piyade tüfeği fişeği, 49 tabanca fişeği, üç kilogram C-4 patlayıcı madde, 100 fünye ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi kırsalındaki arazi aramasında bir sığınakta çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme tespit eden güvenlik güçleri, Bingöl'de iki sığınakta da 70 fişek ve muhtelif yaşam malzemesi buldu.

Örgütten kaçan teröristler teslim oldu



Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan üç terörist Şırnak'ın Silopi ilçesinde, örgütten kaçan bir terörist ise Kars'ın Kağızman ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Güvenlik güçleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki yol kontrolünde bir, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki operasyonda ise iki teröristi yakaladı.