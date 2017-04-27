Türkiye'nin barış ve huzur ortamını  bozmayı hedefleyen ve hain saldırılarında sivilleri de hedef alan terör örgütü  PKK'ya kış aylarında nefes aldırmayarak ağır darbe vuran güvenlik güçleri,  baharda da teröristlerin peşini bırakmıyor.

 Hakkari, Bitlis, Tunceli, Şırnak ve Diyarbakır kırsalı başta olmak  üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kış aylarında terör örgütü PKK'ya  yönelik mücadelesini aralıksız sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet  Genel Müdürlüğü (EGM) ekipleri, baharda da operasyonlara kararlılıkla devam ediyor.

Ülkenin her köşesinde teröristleri amansız takibe alan polis ve  Mehmetçik, havadan F-16 savaş uçakları, helikopterler ve silahlı insansız hava  aracı (İHA), karadan ise top atışları, termal kameralar ve zırhlı araçlar  desteğinde başarılı operasyonlar gerçekleştiriyor.

PKK'YA BÜYÜK ZAYİAT VERDİ

Kış üstlenmesinin yanı sıra örgütün lojistik kaynakları ve  mensuplarına da ağır kayıplar verdiren güvenlik güçleri, özellikle Doğu ve  Güneydoğu Anadolu bölgelerinde PKK'ya büyük zayiat verdi.

Zorlu kış koşullarında yıl boyunca gece gündüz, şehir merkezi kırsal  demeden hem yurt içi hem de Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin peşini  bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik  güçlerince 1 Aralık 2016 ile 28 Şubat 2017 tarihlerini kapsayan 3 aylık kış  mevsiminde 396 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Kış boyunca örgüte büyük darbe vuran güvenlik güçleri tarafından  ilkbahar mevsiminin ilk ayı martta ise yurt içi ve dışında yürütülen  operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 173 oldu.

3 BİN ASKER 200 KORUCU OPERASYONDA

Mehmetçik ve polis özel harekat polislerinin özellikle Doğu ve  Güneydoğu Anadolu'da yürüttüğü bahar operasyonları, zorlu arazi şartlarında dahi  hız kesmeden sürüyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik TSK'nın  düzenlediği operasyonlarda da teröristlere göz açtırılmıyor.

PKK mensuplarının Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye sızmasını engellemek,  aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu teröristleri etkisiz hale getirmek,  örgüt üyelerince kullanılan sığınak, barınak ve depo alanlarını imha etmek için  19 Nisan'da başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk" operasyonu  başarıyla devam ediyor. 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in  yönettiği operasyona, 3 bin askerin yanı sıra 200 güvenlik korucusu da destek  veriyor.

Operasyona, Gabar Dağı bölgesinde 4 Nisan'da terör örgütü PKK'ya  yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyon kapsamında arama faaliyeti  yürüten askerlerin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı el  yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit düşen 3 askerden "Uzman Çavuş  Yunus Ertürk"ün adı verildi.

Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı Hudut Özel Harekat  birliklerince Irak sınırındaki Bestler Dereler, Geymişule, Nezirkına ve Hisarkapı  bölgelerinde yoğunlaşan operasyonda, alanda tespit edilen teröristlerin bulunduğu  barınma yerleri ateş altına alınarak imha ediliyor.

İHA ile görüntülenen teröristlerin kaçış güzergahlarına  helikopterlerle sevk edilen güvenlik güçleri operasyonu genişletti.

SON 2 GÜNDE 25 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hakkari'nin Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde de terör örgütü PKK'ya  yönelik operasyonlar hava ve karadan devam ediyor.

Çukurca'nın Güven Dağı güneyinde bulunan Irak'ın kuzeyindeki Chameju  bölgesi ve Şemdinli'nin güneyinde yer alan Irak'ın kuzeyindeki Hakurk Armush  bölgesinde İHA tarafından son 2 günde tespit edilen 19 terörist etkisiz hale  getirildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde ise jandarma özel harekat timlerince,  Türkiye'de terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe-Madur  bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında, Madur'da arazi arama tarama faaliyeti  gerçekleştiriyor.

Tunceli'de de Türk Hava Kuvvetlerinin desteğiyle yürütülen  operasyonda, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 terörist etkisiz hale  getirildi.