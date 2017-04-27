Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Tekçe sınır karakoluna yönelik düzenlenen havanlı saldırıda, sınırı aşan 2 merminin birinin tanka, diğerinin ise boş tank mevziisine isabet ettiği öğrenilirken, anında misliyle verilen karşılıkta ise saldırıyı düzenlenen bölgede 3 PYD’linin öldürüldüğü belirtildi. Saldırının hemen ardından yaklaşık yarım saat boyunca PYD mevzilerinin ateş altına alındığı bildirildi.
3 PYD’li öldürüldü
27.04.2017 - 18:15 | Son Güncelleme: 27.04.2017 - 18:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da PYD bölgesinden yapılan havanlı saldırının ardından TSK unsurlarınca verilen karşılıkta en az 3 PYD’linin öldürüldüğü bildirildi.
Etiketler : şanlıurfa,terörist,pyd,
468364 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/468364.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER