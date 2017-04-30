Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanlığından, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilendirme yapıldı.Buna göre, Şırnak'ta düzenlenen operasyonda iki güneş paneli, 20 litre mazot, 10 sırt çantası, 5 kilogram amonyum nitrat, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Siirt'in Pervari ilçesindeki operasyonda tuzaklanmış antipersonel mayını, Tunceli/Mazgirt'te derenin üzerindeki köprünün ayaklarına yerleştirilmiş 3 adet 12 kilogramlık mutfak tüpüne TNT ve alüminyum tozuyla takviye edilerek hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı ile Bitlis'teki arazi aramasında 3 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde arazi aramasında bir biksi makineli tüfek, bir kalaşnikof ve 10 şarjör, 6 RPG-7 roketatar mühimmatı, 77 el bombası, 12 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 50 el bombası fünyesi, 3 bin 48 muhtelif çapta fişek, bir antipersonel mayını, 187 fünye, 4 kütüklük, bin metre elektrik kablosu, 3 pil, 40 koli bandı ve çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.Tunceli'nin Hozat ilçesinde de arazi aramasında tespit edilen 3 sığınakta 2 el bombası, 4 roketatar sevk fişeği, 475 muhtelif çapta fişek, 38 kalaşnikof, 5 kütüklük, bir el telsizi bağlantılı el yapımı patlayıcı devresi, bir güneş paneli, bir jeneratör, bir televizyon ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Van'ın Çatak ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.Operasyonda bir M-16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof ve 9 şarjör, bir RPG-7 roketatar, 7 roketatar mühimmatı, 629 M-16 piyade tüfeği fişeği, 4 M-16 piyade tüfeği şarjörü, bir güneş paneli, 3 dürbün, 2 radyo, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde de bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.