Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasından saat 05.00 sıralarında hareket eden Uyuşturcu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beykoz'da önceden belirlenen 20 adreste uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyona Özel hareket polisleri ve özel eğitimli narkotik köpekleri de destek verdi.

Operasyon kapsamında İncirliköy Mahallesi, Ekşi Sokak'ta bulunan 2 katlı bir eve ile Şehit Cengiz Erdoğan Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katına özel harekat polisleriyle birlikte baskın yapan ekipler, dairelerde aramalar yaptı. Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de katıldığı arama çalışmalarında her yer didik didik arandı. Polis ekipleri Ortaçeşme Mahallesi Lavanta Sokak'ta bulunan bir gecekonduda da aramalar yaptı. Operasyonlarda gözaltına alınanların olduğu öğrenildi.