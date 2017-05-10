Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan öne çıkan başlıklar

"Rakka yüzde 99 küsür orana Sunni Arap bir şehirdir. Suriye'nin ve Suriye içindeki şehirlerin geleceğini iyi planlamamız lazım. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyorsak ve Suriye'nin istikrarını önemsiyorsak, burada yanlış adımlar atmamamız lazım

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) Kürt unsurlarını teçhizatlandırmak üzere Savunma Bakanlığını yetkilendirmesine ilişkin, "YPG ve PKK ikisi de terör örgütüdür, hiçbir farkı yoktur. Sadece adı farklıdır ve bunların eline geçen her silah, Türkiye'ye yönelik bir tehdittir. Daha önce YPG'ye verilen silahların Türkiye'de PKK'nın elinde yakalandığını sizlerle de paylaşmıştık." ifadelerini kullandı.