Büyükelçilik Rezidansı önünde toplanan ve ellerinde, terör örgütü  elebaşı Abdullah Öcalan posterleri ile YPG paçavraları taşıyan az sayıdaki terör  örgütü destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişi esnasında Türkiye  aleyhine slogan atmaya başladı. ABD polisinin yetersiz güvenlik önlemi aldığı ve terör örgütü  yandaşlarının tahriklerine müdahale etmediği esnada çıkan arbedede Alp Kenan  Dereci adlı Türk vatandaşı başından  yaralandı. Hastaneye kaldırılan Dereci'ye saldıranlarla ilgili Amerikan polisinin  Türklerin şikayetlerini dikkate almaması ve PYD/PKK yanlılarının gösterilerine  devam etmesi üzerine ortam gerildi. Daha sonra olay yerindeki Cumhurbaşkanlığı korumaları ve diğer Türkler PYD/PKK yanlılarına müdahale etti. Korumaların müdahalesi üzerine terör örgütü yandaşları kaçarak dağıldı.