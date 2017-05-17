Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi'nde görev amacıyla sabit bekletilen araca kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı yapıldı. Araca 3 kurşunun isabet ettiği olayın ardından saldırgan ya da saldırganlar yaya olarak kaçtı. Görevli polisler ise saldırıyı yara almadan atlattı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis özel harekat ve terörle mücadele ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis, olayın fail veya faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.