Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Dünya Sağlık İstatistikleri Raporu, İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde, DSÖ Ölüm Oranları ve Sağlık Analizi Koordinatörü Colin Mathers, DSÖ Ölüm Oranları ve Sağlık Analizi teknik görevlisi Gretchen Stevens ve DSÖ Strateji Müdürü Christopher Dye tarafından açıklandı.

Rapora göre, dünyada 2015 yılında yaklaşık 56 milyon kişi yaşamını yitirirken, bu ölümlerin 27 milyonu nedenleriyle kayıt altına alındı. Türkiye'de ise 1999'da toplam ölümlerin sadece yüzde 5'i nedenleriyle kayda geçirilirken, bu oran 2015'te yüzde 90'a çıktı. Türkiye bu alanda Çin ve İran ile en çok gelişme kaydeden ülkelerden oldu.

DSÖ'nün 2015 yılı verilerine göre, Türkiye'de erkeklerde ortalama yaşam süresi 72,6, kadınlarda 78,9 ve her ikisinin ortalaması da 75,8.

"Türkiye'de ortalama yaşam süresi arttı"

DSÖ Ölüm Oranları ve Sağlık Analizi koordinatörü Mathers, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'nin son yıllarda sağlık alanında büyük yatırımlar yaptığını belirterek, "Türkiye son 6-7 yılda bebek ölümlerinin azalması için ülke genelinde büyük yatırımlar yaptı. Bu konudaki büyük gayretlerle bebeklerde ölüm oranı gelişmiş ülkelerle aynı seviye indi." dedi.

Mathers, Türkiye ekonomisinin son yıllarda hızla büyüdüğünü, sağlık sisteminin geliştiğini ve buna bağlı olarak da ortalama yaşam süresinin arttığını vurguladı.

DSÖ Ölüm Oranları ve Sağlık Analizi teknik görevlisi Stevens da bu göreve 9 yıl önce geldiğini ifade ederek, bu süre içerisinde Türkiye'nin sağlık alanında yaptığı reformlarla ülkedeki ölüm oranlarının azaldığına ve ortalama yaşam süresinin arttığına tanıklık ettiğini söyledi.

Stevens, Türkiye'de ölüm oranlarının yüzde 90'ının nedenleriyle kayıtlara geçtiğini ve sebeplerin de detaylı şekilde belirtildiğini kaydederek, bunun "büyük bir başarı" olduğunu dile getirdi.