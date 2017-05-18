Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ikinci kez genel başkanlık koltuğuna oturacağı olağanüstü kongre hazırlıklarını sürdüren AK Parti, bir yandan da referandumda çıkan sonuçları analiz çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti’nin yaptırdığı kamuoyu yoklamalarında, ‘Hayır’cıların büyük oranda ‘Tek adamlık ve yaşam tarzına müdahale’ endişesi taşıdığı ortaya çıktı. AK Parti tabanından gelen hayırların ise ‘Erdoğan sonrasından’ endişe ettikleri görüldü. Çıkan bu sonuçları masaya yatıran yönetim, kongre sonra yeni bir yol haritası oluşturmaya çalışıyor. Yeni yol haritasına yönelik ilk mesaj ise kongre için belirlenen ‘Demokrasi, değişim ve reform’ teması ile verildi. ABD dönüşünde, üç gün boyunca kongreye hazırlanacak olan Erdoğan’ın da kısa süre içinde 2002’deki acil eylem planına benzer vizyon belgesi açıklaması bekleniyor. Özellikle referandumda hayır oyları üzerinde etkili olan ‘tek adamlık, yaşam tarzı, toplumun kutuplaşması’ gibi tartışmalara son verecek adımlar atılacak. AK Parti kurmayları, yeni döneme ilişkin “Toplumun kutuplaştığına yönelik algının ortadan kaldırılması için hem söylem hem de icraat olarak adımlar atılacak. Bunu somut olarak göreceğiz. Bölünmüşlük algısını ortadan kaldıracağız. Özgürlük ortamının genişletilmesi, insanların kendini daha özgürce ifade ettiği görülecek. Zihinlerdeki yaşam tarzı endişesine yönelik algıyı kıracağız” değerlendirmesi yaptı. AK Parti’nin referandum sonuçlarına ilişkin analiz toplantılarında ilginç bir veri daha paylaşıldı. Yapılan kamuoyu yoklamalarında AK Parti tabanından ‘Hayır’ verenlerin büyük bölümümün 55 yaş üstü olduğuna dikkat çekilerek “Kadınlar ve gençlerle ilgili bir sıkıntı yok. Ama 50 yaş üstünün bu şekilde davranmasından, ‘Değişim istemedikleri’ anlaşılıyor” sonucu çıkartıldı.



BÜYÜK SIÇRAMA GELİYOR

AK Parti kurmayları, ekonomiyi de rahatlatacak ciddi adımların atıldığını, eksik kalan alanlar varsa yeni tedbirlerin gündeme getirileceğini belirterek “Daha ileri gideceğiz. Stratejik, uzun vadeli, teknoloji yoğun ürün yelpazesi genişleyecek. Bunun alt yapısı var Türkiye’de. Türkiye gerçek anlamda başka bir moda girecek. Ekonomi ve siyasette büyük bir sıçrama olacak” görüşünü dile getirdi. AB ile ilişkiler konusunda Avrupa’daki seçimlerden sonra yeni bir döneme girileceğine de dikkat çeken AK Parti kurmayları “Şu anda, Avrupa’daki liderler tamamen iç politikaya yönelmiş durumdalar. Seçimler bittikten sonra daha Türkiye ile ilişkilerine daha gerçekçi bakacaklar. Sonbahardan itibaren AB-Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönem başlar” ifadesini kullandı.



Güneydoğu ihya olacak

Hendek siyaseti nedeniyle mağdur olan Güneydoğu’yu yeniden inşa çalışması hızlandırılacak. Bölgede, kayyumla yönetilen belediyeler ile devletin yaptığı hizmetlerin görülmesi ve 2019 yerel seçimlerinde AK Parti’ye olan desteğin artırılması hedefleniyor. Erdoğan da bölgedeki yeniden inşa çalışmalarını yakından takip edip, zaman zaman ilgili kurumların dışındaki isimleri bölgeye göndererek, çalışmalarla ilgili

rapor alıyor.