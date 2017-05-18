Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleriyle Meclise sevk edilen yükseköğretimle ilgili düzenlemelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ve komisyon üyeleri, komisyona sevk edilen ve yükseköğretimle ilgili düzenlemeler içeren "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı" ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere YÖK Başkanı Saraç'ı ziyaret etti.

Komisyon Başkanı Altunyaldız, komisyonun çalışmalarının ve sonrasında kanunlaşan tasarıların uzun zamandır dillendirilen "sanayi üniversite iş birliğinin" hayata geçirilmesi noktasında önemli olduğunu kaydetti.

Altunyaldız, "Bilim dünyasının ve üniversitelerin, teknolojide baş döndüren gelişmelerin olduğu bu dönemde sanayimizin dönüşümüne vereceği katkı son derece önemli. Eğer bilim olmadan bu dönüşümü yapmaya kalksak başaramayız. O nedenle üniversitelerimiz ve şemsiye kuruluşumuz olan YÖK'le birlikte çalışmalarımızın önemi çok büyük." ifadesini kullandı.

"Ayrışma değil, uzlaşı noktalarında yoğunlaşalım istiyoruz"

Saraç, yükseköğretim sisteminin, ülkenin kalkınma meselesi olduğunu belirterek, komisyon üyelerinden akademik hayatın gelişimine yönelik bazı teklifler aldıklarını ve bunları değerlendireceklerini söyledi.

İletişim kanallarının açık tutulması yönünde bir yönetim tarzlarının olduğunu kaydeden Saraç, YÖK'ün, her şeyi bildiği iddiasını taşıyan bir kurum olmadığını ve çok geniş bir uzman kadrosuyla çalıştığını söyledi. Saraç, "Ayrışma değil, uzlaşı noktalarında yoğunlaşalım istiyoruz. Bu hususta katılımınız ve vereceğiniz destekler dolayısıyla teşekkür ediyorum." dedi.