Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırşehir'de, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna eleman kazandırmak için faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 14'ü tutuklu 23 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, HDP İl Başkanı Demet Resuloğlu'nun da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 23 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, geçen yıl mayıs ve haziran aylarında HDP Kırşehir İl Başkanlığı ve farklı evlerde yapılan toplantılar sonunda 3 üniversite öğrencisinin dağ kadrosuna gönderilmesiyle ilgili bilgilere yer verildi.

Elde edilen belgeler, telefon kayıtları ve tanık ifadelerinin yer aldığı iddianamede, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması YGD-H içerisinde sözde İstanbul mahalli alan sorumlusu olan M.A.B'nin "Umut" kod adını kullanarak 29 Mayıs 2016'da Kırşehir'e geldiği, yaklaşık 10 gün süreyle PKK'ya eleman kazandırmak için propaganda yaptığı belirtildi.

İddianamedeki tanık ifadelerine göre, M.A.B'nin örgütsel toplantılarının bir kısmını HDP Kırşehir İl Başkanlığı binasında, bazı toplantıları da farklı öğrenci evlerinde yaptığı vurgulandı. M.A.B'nin PKK'ya eleman kazandırmak için yaptığı örgütsel faaliyetlere yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli M.A.B'nin terör örgütü dağ kadrosuna adam kazandırmak için Kırşehir'e geldiği, bu amaç doğrultusunda HDP il binasında toplantılar yaparak özellikle gençleri etkilemeye çalıştığı, ifadeler kapsamında HDP il yönetiminin bu toplantılardan haberdar olduğu tespit edilmiştir. M.A.B'nin bir haftayı aşkın bir süre il binasını örgütsel faaliyetler için kullandığı ve HDP yönetiminde olan Demet Resuloğlu ve Şükrü Levent'in bizzat toplantılara katıldığı ve haberdar oldukları, toplantıların hemen ardından da K.K. ve C.C. isimli bayanların örgütün dağ kadrosuna katıldıkları belirlenmiştir."

HDP Kırşehir İl Başkanlığı binasında ele geçirilen, PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleri, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, belge ve dokümanlara ilişkin bilgilere yer verilen iddianamede, "Bu doküman ve belgelerin, il teşkilatı ile PKK terör örgütü arasındaki bağı ortaya koyduğu, dokümanların özellikle örgüte adam kazandırmak için kullanıldığı değerlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.