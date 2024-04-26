Hatay'da kuduz nedeniyle 2 mahalle karantinaya alındı

Hatay'ın Defne ilçesinde ölen sahipsiz bir köpekte kuduz tespit edildi. Bunun üzerine Valilik 2 mahallede karantina kararı aldı.

Hatay'da ölen bir köpekte kuduz teşhis edilmesinin ardından Meydancık ve Güneysöğüt mahalleleri karantinaya alındı.

ÖLEN KÖPEKTE KUDUZ TESPİT EDİLDİ

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Defne İlçemiz Meydancık Mahallesinde 22/04/2024 Salı günü sahipsiz bir sokak köpeği büyükbaş hayvancılık yapan çiftçilerimize ait işletmelerde bulunan hayvanlara saldırdığı ihbarı üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Defne Belediyesi Veteriner İşleri Personellerince olaya el konulmuş, saldırgan köpek, Defne Belediyesi ekiplerince yakalanarak müşahadeye alınmış ancak köpek karantina altında iken 23/04/2024 tarihinde ölümü sebebiyle konu Kuduz Şüpheli Ölüm olarak değerlendirilmiştir. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce alınan numune Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmiş olup analiz sonucuna göre "Kuduz Hastalığı" tespit edilmiştir.

2 MAHALLE KARANTİNA ALTINA ALINDI

Konu ile ilgili 18 Ocak 2012 tarih ve 28177 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığıyla Mücadele Yönetmeliği'nin hükümleri ve İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararları doğrultusunda tüm kurumlarca koordineli olarak iş ve işlemlere başlanılmıştır. Bu kapsamda;

- Hastalık Mihrak Merkezi Meydancık Mahallesi ve bitişik olan Güneysöğüt Mahallesi olarak kabul edilmesine; komşu mahalleler olan Tavla, Koçören, Hancağız ve Hüseyinli Mahallerinin ise gözetim bölgesi olarak takip edilmesine, olası hastalık risklerinde riskli alan ve gözetim bölgelerinin yeniden değerlendirilmesine,

- Belirtilen Kuduz riskli alan içerisindeki bölgede kordon uygulanarak işletmelere hayvan giriş-çıkışının yasaklanmasına,

Yönetmeliğin 12. maddesi 1. fıkrası g bendi ve 13. maddesi 6. fıkrası gereğince Hastalık mahalindeki sahipsiz başıboş kedi ve köpekler ile vahşi hayvanların Defne Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın kuduz şüpheli bölge başta olmak üzere tüm Defne İlçesi genelinde toplanmasına, aşılanmasına ve hastalık sönüşü yapılıncaya kadar bakım evlerinde tutulmalarına,

- Hastalık mahallindeki sahipli hayvanların İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından aşılanmasına ve sağlık kontrollerinin yapılmasına,

- Hasta hayvan tarafından ısırılan insanlar var ise sağlık teşkilatı ile irtibata geçmelerinin sağlanmasına ve konunun İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından takip edilmesine, Risk alanı içerisinde olası gelişebilecek ısırık vakalarının da aynı hassasiyetle takip edilmesine karar verilmiş ve konu ile ilgili idari ve fenni tüm tedbirler alınmış olup, süreç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinesinde tüm kurumlarımızca titizlikle takip edilmektedir. Herhangi bir olumsuz durumda en yakın sağlık birimine başvurulması, emniyet ve jandarma birimlerine haber verilmesi önemle rica olunur."