Kediden kuduz bulaşır mı? Kedi tırmalaması kuduz yapar mı?

6 Aralık 2023 09:33 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 10:02

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kuduz, insan ve memeli hayvanların çoğunda beyin dokusunda iltihap meydana getiren, zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) bir hastalıktır. Sahipsiz ve bakımsız köpeklerden bulaşma ihtimali yüksek olan kuduz, kediler konusunda da paniğe yol açtı.Kimi zaman gündemde yer alan kuduz kaynaklı ölüm vakaları üzerine pek çok vatandaş kuduz ve kuduz aşısı için araştırmalar yapıyor. Peki, kediden kuduz bulaşır mı? Kediler kuduz olur mu? Kuduz kedi nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

KEDİLERDEN KUDUZ BULAŞIR MI?

Kediler tırnakları ile birçok virüsü size bulaştırabilirler bunlardan en tehlikelisi ise kuduzdur. Kuduz, salya yolu ile bulaştığı için kedi tırmalama öncesinde pençelerini salya ile yaladıysa kuduz bulaştırabilir. Hayvanın kuduz aşısının olması kuduz bulaşma riskini önemli ölçüde azaltır. Bu nedenle kedilere 3 aylık olmasından itibaren kuduz aşısı yapılmalıdır. Kuduz aşısı her yıl tekrarlanmalıdır. Ev kedilerinin aşıları tam olduğu için kuduz bulaşma ihtimali çok düşüktür.

KUDUZ KEDİ NASIL ANLAŞILIR?

Kuduz hayvanlar tarafından ısırılan başka bir hayvan ya da insana kuduz bulaşır. Eğer sizi bir sokak kedisi tırmaladıysa, onun kuduz olup olmadığını ya da hangi hastalıkları taşıdığını bilmeniz neredeyse imkansız. Sahipli bir kedi veya kendi kendiniz yaparsa öğrenebilirsiniz ama bu tırmalamayı bir sokak kedisi yaparsa uzman bir hekime gözükmeniz gerekir. Kuduz kedi ve köpek başlarda ürkek ve korkak olur, yabancı cisimlere karşı ilgisi artar. Alışık olmadığı gıdaları yeme isteği olur. İştah azalır buna karşın su içme isteğinde belirgin bir artış görülür. Hasta hayvan sık sık idrar yapar, yara yerini kaşır. Gözlerde irileşme ve kızarıklık olur.

KUDUZ AŞISI NE ZAMAN YAPILMALI?

Kuduz hastalığına yakalanma riski bulunan kişilerde “Kuduz aşısı ne zaman yapılmalı?” sorusu araştırılıyor. Kuduz aşısı, ısırılmanın hemen ardından uygulanmaya başlayan ve düzenli uygulama gerektiren bir tedavidir. Aşı ile hastanın kuduz virüsüne karşı antikor geliştirmesi hedeflenir. İnaktive edilmiş kuduz virüsünün enjekte edilmesi ile uygulanan tedavi, kişinin kuduz hastalığına yakalanmasına neden olmaz. Üst kola uygulanan aşı ile kişi, antikor üreterek olası bir kuduz hastalığına karşı korunmuş olur. Bir kişi kuduz virüsüne karşı korunmak için aşı yaptırmak istiyorsa 28 gün içerisinde 3 doz olacak şekilde aşı uygulanır. Virüse maruziyet veya maruziyet riski bulunması halinde ise 4 doz kuduz aşısı uygulanır.

Şüpheli bir duruma maruziyet ardından kişilerin kendilerince alacağı önlemler de hayat kurtarıcı olabilir. Isırılma ardından bölgenin 15 dakika içerisinde sabunlu su veya cilt dezenfeksiyonu için kullanılan bir antiseptik olan povidon iyot ile yıkanması önerilir. Yıkama ardından en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.