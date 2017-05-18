Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koruması Halis Kocaman’ın üzerine tapulu olduğu tespit edilen çiftlik evinde, operasyon sırasında çocuğu ve eşinin bulunması Şahin’in bir veda görüşmesi yapmak için adrese geldiğini ortaya koyarken, evde bulunan ağır silahlar ile sahte kimlik ve pasaportların ise saldırı ve sonrasında kullanılmak üzere temin edildiği polis tarafından değerlendiriliyor.

Ev aramasında ele geçen lavdan uzun namlulu silaha, gece görüşlü dürbünden susturucu, el bombası ve otomatik silahlara kadar küçük bir cephaneliği dolduracak bir çok silahın planlanan saldırıda kullanılmak üzere çiftlik evinden bekletildiği tespit edilirken, saldırı sonrası kaçışı ise evde bulunan 3 sahte kimlik ile 3 sahte pasaportun ortaya koyduğu öğrenildi.

Hepsinin üzerinde Sedat Şahin’in ismi bulunan ve değişik isimler üzerine düzenlenen kimlik ve pasaportlardan 3 kimliğin sahte TC kimliği pasaportların ise sahte Macaristan ve Bulgaristan pasaportları oldukları öğrenildi.



İstanbul Organize Suçlarla Mücadele polisinin, hasım 2 çeteye yönelik olarak 30 Kasım 2016 yılında düzenlediği ve Sarallar çetesinin lideri Burhanettin Saral’ın yakalandığı operasyonda kıl payı kaçmayı başaran Şahin’i yakalatan ise eşinin polis tarafından 2 saat takip edilmesi oldu.

Bir çok organize suç çetesinin yakalanmasında uygulanan taktik gereği 6 aydır Şahin’in eşini yakın takipte tutan organize suçlarla mücadele ekipleri, 17 Mayıs günü eşinin evden çocuğunu da yanına alarak gittiği Beykoz’un Öğümce Mahallesi Turuplu caddesinde bulunan çiftlik evine Şahin’in giriş yapmasıyla harekete geçti. Özel Harekat polislerinin desteğinde etrafı sarılan çiftlik evinde Sabah saatlerinde giren ekipler ev girmek üzere olan Şahin’i durdurup etkisiz hale getirdikten sonra yüzüne karşı yakalama müzakeresini okudu. Polise direnmeyen ve şaşkınlık içerisinde olduğu öğrenilen Şahin’in polise ilk lafının “Nasıl buldunuz beni” olurken, 6 saatlik bir ev aramasından sonra getirildiği İstanbul Emniytin’de ki ilk sözünün ise “her şey bitti” olduğu öğrenildi.

Operasyonda kendisiyle birlikte gözaltına alınan iki özel koruması Tahir Çerçi ve Halis Kocaman ile birlikte aynı nezarethaneye konan Şahin’in ifadesine yarın başlanacağı öğrenilirken geçen yıl hasım çete Sarallar tarafından 19 Mayıs günü düzenlenen ve yara almadan atlattığı silahlı saldırının yıl dönümüne 2 gün kala yakalanması ise dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs günü Beykoz’da bulunan lüks villasında bahçede kayınvalidesinin de bulunduğu ailesiyle birlikte kahvaltı yapan Şahin’e Saral çetesi mensubu Abbas Ata tarafından 540 metreden dürbünlü mavzerle atış yapılmış, 9 el sıkılan mermilerden 8’i evin duvarlarına isabet ederken birisi ise kayınvalidesinin koluna isabet etmiş ve Şahin saldırıyı yara almadan atlatmışı.

Bu saldırı sonrası ise Şahin’in talimatıyla saldırıya katıldıkları belirlenen saldırının tetikçisi Abbas Ata 9 Ağustos 2016 da saldırıya yardım yataklık ve gözcülük yapan köpekçi İbo lakaplı İbrahim Akyıldız 6 Haziran 2016 da ve Yakup Çelik 25 Aralık 2016 da öldürülmüştü.



Aynı tarihlerde Şahin’in adamı Engin Göle’de Saral çetesi tarafından öldürülürken, Erkan Duman isimli adamı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı. Kendisine yönelik olarak Saral çetesi tarafından 28 Temmuz 2016 ve 26 Ağustos 2016 tarihinde düzenlenecek lav silahlı saldırılar ise İstanbul polisince son anda önlenirken, harekete geçen İstanbul polisi 30 Kasım 2016 tarihinde her iki çeteye yönelik olarak düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda ise aralarında Sarallar çetesi lideri olarak bilinen Burhanetin Saral ile her iki çeteye mensup 58 çete üyesini yakalayarak gözaltına almışı.

Sedat Şahin’in Ocak 2015’de Hüseyin Saral’ı İtalya’da öldürmesiyle başlayan çeteler savaşında son 12 yıl içerisinde her iki çeteye mensup 30’a yakın insan hayatını kaybederken, Şahin’in kardeşi Vedat Şahin’de 2015 yılında Şişli Valikonağı caddesinde Saral çetesi mensuplarınca düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti. Kaynak: Milliyet