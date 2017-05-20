Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vefat eden eski Malatya Milletvekili Ayhan Fırat (88) için TBMM'de tören düzenlendi.Törene, Fırat'ın eşi Burçan Fırat, çocukları Gülengül ve Akgün Fırat ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Destek Hizmetleri Başkanı Levent Yazıcı, CHP Ankara Milletvekilleri Haluk Koç ve Bülent Kuşoğlu, CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve diğer yakınları katıldı.

Fırat'ın cenazesi, Maltepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verilecek.Malatya'da 1929 yılında doğan Fırat, Hava Meydanları İnşaat Reisliği Kontrol Mühendisliği, PTT Genel Müdürlüğü Grup Başmühendisliği, NATO Dairesi Başkanlığı, PTT Yönetim Kurulu Üyeliği, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyeliği, Orman Bakanlığı Müşavirliği, Döksan AŞ Genel Müdürlüğü ve Danışma Meclisi Malatya Üyeliği görevlerinin yanı sıra 17. ve 20. dönem Malatya Milletvekilliği yaptı.