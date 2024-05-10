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Kiracısı için ekipleri harekete geçirdi! Öldü sandı, gerçek bambaşka çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu'da İbrahim Beyazoğlu, yabancı uyruklu kiracısından haber alamayınca ekipleri harekete geçirdi. Öldü sandığı kiracısının evine polis, itfaiye ve sağlık ekipleriyle giden Beyazoğlu, Abed E.'nin kaçtığını görünce hayatının şokunu yaşadı. 

Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'ndeki Koçak Apartmanı'nda gerçekleşen olayda, kiracısı Abed E.’den bir süredir haber alamayan ev sahibi İbrahim Beyazoğlu, durumdan şüphelenip 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Beyazoğlu’nun ihbarı üzerine apartmanın bulunduğu bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Daha sonra ise çilingir çağırıldı. Olay yerine gelen çilingir yardımıyla kapı açıldı.

Kiracısı için ekipleri harekete geçirdi! Öldü sandı, gerçek bambaşka çıktı - 1. Resim

GÖRDÜĞÜ MANZARA KARŞISINDA ŞOK OLDU

Kapının açılmasının ardından ev sahibi gördüğü manzara karşısında şok oldu. Kiracı Abed E.’nin evdeki tüm eşyaları toplayarak ortadan kaybolduğu ve ev sahibinin telefonlarına bakmadığı öğrenildi.

Kiracısı için ekipleri harekete geçirdi! Öldü sandı, gerçek bambaşka çıktı - 2. Resim

'ÖLDÜ SANDIK FİRAR ETMİŞ'

Olayın ardından konuşan ev sahibi İbrahim Beyazoğlu, “Son bir ayın kirasını ödemedi. Biz de aramaya başladık onun üzerine, arayıp ulaşamadım. Komşulara sorduk, uzun süredir görmediklerini söylediler.

Kiracısı için ekipleri harekete geçirdi! Öldü sandı, gerçek bambaşka çıktı - 3. Resim

Yabancılar şubeye, polise gittik derken iş buraya çıktı.Bugün polis çağırdım, intihar etmiş olabilir, birisi tarafından öldürülmüş olabilir, bunları hep duyuyoruz haberlerde. Baktık ki firar etmiş. Firara razıyız. Ölmesin de. Yabancı uyrukluydu. Bekar ve yalnız kalıyordu” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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