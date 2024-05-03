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Balat’ta kira kavgası! Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi

Düzenleyen: / Kaynak: Sabah
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Balat’ta kira kavgası! Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi

Magazin Haberleri  / Sabah

Ünlü oyuncu Hazal Kaya’nın annesi Ayşegül Kaya, kiracısıyla birbirine girdi. İkilinin mahalle ortasındaki tartışmasına komşular tanık olurken, Ayşegül Kaya’nın “5 bin az! 15 bin lira isterim, değilse evimi boşalt” dediği öğrenildi.

Başarılı oyuncu Hazal Kaya’nın annesi Ayşegül Kaya ile kiracısı arasında kira artışı nedeniyle kavga çıktı. Yaşanan tartışmada ikilinin birbirine girdiği ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre; Hazal Kaya'nın avukat annesi Ayşegül Kaya, İstanbul Balat'taki evinde 3 bin liraya oturan kiracısıyla mahallenin ortasında birbirine girdi. 

Yaşanan olayda, İstanbul'un Balat semtindeki Kesmekaya Caddesi'nde oturanlar, geçtiğimiz günlerde ilginç anlara tanıklık etti. Mahalleli, dışarıdan gelen tartışma sesleri üzerine pencereye koştu.

Balat’ta kira kavgası! Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi - 1. Resim

KIZIP APARTMANA GELDİ

Ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın annesi Ayşegül Kaya, kiracısına avazı çıktığı kadar bağırdı. Kaya, 3 bin liraya oturan kiracısının zam ayı gelince hesabına 5 bin lira yatırmasına kızıp apartmana koştu. 

Ev sahibi Ayşegül Kaya yukarı çıkmak istedi ama kiracı, misafiri olduğu gerekçesiyle talebini reddetti. Buna kızan Kaya, apartman girişinde durup üst kattaki kiracısıyla bağırarak tartıştı. 

“YA 15 BİN LİRA YATIR YA ÇIK”

Evin değerinin 15 bin lira olduğunu söyleyen Kaya, "Ya 15 bin lira yatır ya da çık. Boş yere evimi işgal etme" diye bağırdı. 

EVDEN TAŞINDI

İkili arasında yaşanan tartışmaya komşular tanık olurken, kiracının birkaç gün sonra evden taşındığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Sabah
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