İBB güvenlik personeline uyuşturucu operasyonu! Evinden ve aracından neler çıktı neler

Maltepe'de ekiplerin takibe aldığı şüpheli şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli şahsın evinde ve arabasında yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu ve yüklü miktarda para ele geçirildi. İBB iştiraklerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda H.M. isimli şüpheli takibe alındı. Şüpheli şahsa ait ev ve araç içerisinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, bir miktar para ve ziynet eşyası bulundu.

EV VE ARABASINDAN NELER ÇIKTI NELER

Şahsa ait iş yerindeki dolap, ev ile araç içerisinde yapılan aramada 779 extacy hap, 14 gram kokain, 340 gram metamfetaminle, uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 360 bin TL, 1050 dolar, 220 euro ile çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi.

CEZAEVİNİ BOYLADI

Şüpheli şahıs ve beraberindeki 2 kişi olay yerinde gözaltına alındı. H.M. isimli şahsın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Aynı ev içerisinde gözaltına alınan U.K. ve Y.S isimli şahıslar serbest bırakılırken H.M. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.