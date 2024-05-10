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Hem Erdoğan'a hem de Bahçeli'ye iletti! Özgür Özel'den emekli zammı önerisi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

CHP lideri Özgür Özel, emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken bir öneride bulundu. Bu işin siyaseti olmadığını belirten Özel, "Cumhurbaşkanı'mızla da konuşurken söyledim, Devlet Bey'e de söyledim. Görüştüğüm bütün siyasilere söylüyorum. El ele vereceğiz, emeklinin maaşını önce asgari ücrete çıkaracağız." dedi.

CHP lideri Özgür Özel, partisinin Kütahya İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde alınan sonuçlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel, emeklilerle ilgili de dikkat çeken bir öneri de bulundu. 

"EL ELE EMEKLİ MAAŞINI ASGARİ ÜCRETE ÇIKARACAĞIZ"

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen Özel, her iki görüşmede de emekli zammıyla ilgili önerisini dile getirdiğini söyledi. Özel, "Cumhurbaşkanı'mızla da konuşurken söyledim, Devlet Bey'e de söyledim. Görüştüğüm bütün siyasilere söylüyorum. Bu işin siyaseti yok kardeşim. El ele vereceğiz, emeklinin maaşını önce asgari ücrete çıkaracağız." diye konuştu.

SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ 

Seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, birinci kilidi gençlerin açtığını dile getiren Özel, ikinci kilidi ise Fransa, İspanya, Danimarka ve Almanya'dan önce kadınlara seçme seçilme hakkı veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi kadınlara güvenerek açtıklarını kaydetti.

Çok sayıda kadını aday gösterdiklerini hatırlatan Özel, "Kadın Kollarımızı güçlendirdik, kadınlara güvendik. Komşularını ikna ettiler. Herkesi ikna ettiler. Bu büyük başarıda ikinci kilidi de kadınlar açtı." ifadesini kullandı.

Özel, üçüncü kilitte bilimsel yöntemlere güvendiklerini, anketler yaparak, yapay zekayı kullanarak en doğru adayları belirlediklerini anlattı. Millete güvendiklerini ve üçüncü kilidi bilimle çağdaşlıkla açtıklarını söyleyen Özel, seçimleri Atatürk'ten kalan 3 anahtarla kazandıklarını vurguladı.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Öğretmenlerin atama talepleri konusunu gündemde tutmayı sürdüreceklerini bildiren Özel, bunun için 18 Mayıs'ta saat 13.00'te İstanbul'da Saraçhane Meydanı'nda olacaklarını belirtti.

Özel, "Anayasal hakları geri alacağız. Sokaklardan korkmayacağız. Taksim'i geri alacağız. İstiklal Caddesi'ni geri alacağız. Kızılay'ı geri alacağız. Gösteri hakkını, protesto hakkını, toplanma hakkını geri alacağız." değerlendirmesini yaptı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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