Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Güvenlik birimleri, PKK’nın 33 yılda yaptığı saldırıların bilançosunu çıkardı. Terör örgütünün ilk eylemini düzenlediği 15 Ağustos 1984 yılından bugüne gerçekleştirdiği yaklaşık 100 bin terör saldırısında 9 binden fazla güvenlik görevlisi şehit oldu. Hain saldırılarda 7 bin 500 sivil hayatını kaybederken, 16 bin sivil de yaralandı. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin 5’te birinin çocuk olduğu belirtildi.

Öte yandan son 1 yılda PKK’nın Ankara, İstanbul, Kayseri ve Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu illerde canlı bomba ve bomba yüklü araçlarla düzenlediği saldırılarda 121 sivil hayatını kaybederken, 420 vatandaş da yaralandı.

Öte yandan terör örgütü PKK’ya yönelik olarak gerçekleştirilen güvenlik ve huzur operasyonlarında son 32 yılın rekoru kırıldı. 1997 yılında ölü, sağ, yaralı ele geçen ve teslim olanlarla birlikte 9 bin 451 terörist etkisiz hâle getirilirken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile hükûmetin talimatları, TSK ve emniyetin el ele vermesiyle yılın ilk 5 ayında bu sayı 10 bin 772’ye ulaştı.