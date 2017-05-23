Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN ANKARA

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde, 2 bin 989’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 38 kişilik sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de aralarında bulunduğu 221 sanıklı FETÖ ‘FETÖ Genelkurmay çatı davası’ dün başladı. Duruşmada Ankara’da tutuklu sanıklardan 201’i bulunurken, Ali Yazıcı ve Gökhan Şahin Sönmezateş gibi farklı illerde tutuklu bulunan 18 sanığın getirildiği aktarıldı.



1 NUMARALI HAİN EN ÖNDEYDİ

Cuntacılar, saat 09.30 sıralarına Sincan Cezaevi çevresi içerisinde duruşma salonuna yaklaşık 200 metre gerisinde Jandarmaya ait araçlardan indirildi. Sanıklar cezaevi kampüsü içerisinden yürüyerek, duruşmanın yapıldığı salona götürüldü. Darbe girişiminin beyin takımı olan sözde Yurtta Sulh Konseyi’nin bir numaralı ismi Akın Öztürk en önde yer alırken onun arkasında Mehmet Partigöç, Mehmet Dişli, Ahmet Bican Kırker, Ahmet Özçetin, Ali Kalyoncu, Ali Osman Gürcan, Ali Yazıcı, Bilâl Akyüz, Cemil Turhan, Doğan Öztürk, Erhan Caha, Ertuğrul Terzi, Fırat Alakuş, Gökhan Şahin Sönmezateş, Hakan Evrim, Halil Gül, İlhan Talu, Kubilay Selçuk, Mehmet Şahin, Muhsin Kutsi Barış, Murat Aygün, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Muzaffer Düzenli, Orhan Yıkılkan, Osman Kardal, Osman Kılıç, Osman Ünlü, Ömer Faruk Harmancık, Özcan Karacan, Özkan Aydoğdu, Ramazan Gözel, Savaş Kabaklı, Sinan Sürer, Turgay Sökmen ve Ünsal Coşkun yer aldı.



TÜRK BAYRAKLI PROTESTO

15 Temmuz’da cuntacıların karşısında dimdik duran halk, dün de tepkilerini koydu. Aralarında şehit yakınları ve 15 Temmuz Derneği üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 200 kişi, ellerinde Türk bayrakları, pankart ve sloganlarla darbecileri protesto etti. Sanıkların sanık sandalyesinde otururken ellerindeki kelepçeleri çözüldü. İhtiyaç için salon dışına çıkarılırlarken ise tekrar kelepçelendi. Duruşma salonunda, sanıkların kimlik tespiti sırasında ise askeri ayağın bir numaralı sanığı eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, ev adresini bilmediğini ve tutuklu olduğunu ifade etti. Diğer cuntacıların ise, ev adresleri yerine tutuklu bulunduğu cezaevini ev adresi olarak göstermeleri dikkat çekti. Firari FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in 1 numaralı sanık olarak yargılandığı dava 16 Haziran’a kadar devam edecek.

İDAM İPİ FIRLATTILAR

Akın Öztürk’ün de aralarında bulunduğu FETÖ’cüler duruşma salonuna getirildiği esnada, onları cezaevi önünde protesto eden vatandaşlar urgan ve ellerindeki pankartları fırlattı.

İki vekil duruşmayı yerinde izledi

Mağdur ve müştekilerden bazıları, duruşmayı kendilerine ayrılan bölümden takip etti. AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da duruşmayı izledi. Duruşmayı izleyenler arasında Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili olan ve HSK üyesi seçilen Hüseyin Şahin’de yer aldı.