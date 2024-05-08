Yargıda usta - çırak dönemi! Hâkim ve savcı yardımcıları görevde

Adalet Bakanlığının açtığı yazılı sınav ve mülakatta başarılı olan hâkim ve savcı adayları, mesleğe kabul öncesinde bir yılı eğitim alacak, 2 yıl da hâkim ve savcı yardımcısı olarak görev yapacak.

HABER MERKEZİ ANKARA - Resmî Gazete’de yayınlanan Hâkim ve Savcı Yönetmeliğine göre, hâkim ve savcı yardımcılığı sınavını kazananlar, Adalet Bakanlığın belirleyeceği adalet komisyonlarının bulunduğu il veya ilçelere, tercihleri dikkate alınarak hâkim ve savcı yardımcısı olarak atanacak. Yönetmelik, hâkim ve savcı yardımcılarının atanmalarını, hâkim ve savcı yardımcılığının süresi ve dönemlerini; hâkim ve savcı yardımcılarının hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılmalarını, hâkim ve savcı yardımcılarının yargı mercilerindeki görev, sorumluluk ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını belirliyor. Yönetmelikle, temel hukuk ilkelerini kavramış, hukuki uyuşmazlıkları yorumlayıp çözüm üretebilen kişiler olarak hâkimliğe ve Cumhuriyet savcılığına hazırlanması amaçlanıyor.

Adalet Akademisinde alacakları eğitim ve tecrübeli hâkim-savcıların yanında yapacakları görev boyunca, hâkim ve savcı yardımcılarının yükseköğrenimde edindikleri bilgileri uygulamaya aktarıp yüksek mahkeme ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile mukayeseli hukuktan yararlanmaları, hukuki uyuşmazlıkları yorumlayıp çözüm üretmelerinin yöntem ve esaslarını öğrenmeleri hedefleniyor.

BAKAN TUNÇ: KÜRSÜYE DAHA DONANIMLI ÇIKACAKLAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı hizmetlerinin vatandaşlara daha etkili ve verimli bir şekilde sunulması için hayata geçirilen uygulama ile hâkim ve savcı yardımcılarının, mesleğe kabul öncesinde Adalet Akademisinde 1 yıl eğitim alacağını ve usta çırak ilişkisi içinde 2 yıl tecrübeli hâkim ve savcılarının yanında görev yapacağını kaydetti. Tunç “Hâkim ve savcılarımız bu şekilde kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacak” dedi.