Türkiye ile Kuveyt arasında 6 önemli iş birliği! 5 milyar $’lık ticaret için anlaşmalar imzalandı

Savunma sanayiinde ortak projeler geliştirme ve teknoloji transferi ile serbest bölgelerde ticaretin artırılması için iş birliği yapıldı. Kalkınma Yolu Projesi’nin de ele alındığı görüşmede, ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devlet Emîri Şeyh Meşal el Ahmed el Cabir es- Sabah ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye ve Kuveyt arasındaki Karma Ekonomik Komisyon Mekanizması’na yeniden işlerlik kazandırmanın gerekliliğinin ortaya koyulduğu görüşmede, Erdoğan tarafından es-Sabah’a Devlet Nişanı tevcih edildi. Erdoğan, Kuveyt’in egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine Türkiye’nin verdiği desteğin devam edeceğini, her seviyede temasların sıkı bir şekilde süreceğini vurguladı. Ayrıca Körfez İşbirliği Konseyi ile Türk Devletleri Teşkilatı arasında işbirliğini geliştirmenin önemine işaret eden Erdoğan, Kuveyt’in bu çalışmalara desteğinin önemli olduğunu, bunun yeni fırsat pencerelerinin açılmasını temin edeceğini kaydetti. Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ayrıntılı olarak ele alındı. Savunma sanayiinden Kalkınma Yolu Projesi’ne kadar birçok alanda atılan adımlar değerlendirildi.

Ticaret hacmini 5 milyar dolar seviyesine çıkarmak için yapılması gerekenler konuşuldu. İki lider tarafından 6 önemli anlaşma imzalandı. İmza altına alınan anlaşmalar şu şekilde:

■ Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Kuveyt Yatırım Kurumu arasında yatırım tanıtım faaliyetlerinde işbirliği konusunda mutabakat zaptı. (Bu anlaşma, iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirmeyi amaçlıyor)

■ Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Otoritesi tarafından temsil edilen Kuveyt Devleti Hükûmeti arasında serbest bölgeler alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı. (İki ülkenin serbest bölgelerde yatırım ve ticaret potansiyelini artırma hedefini taşıyor)

■ Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kuveyt Devleti Konut İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı arasında konut refahı ve altyapısı alanında mutabakat zaptı. (İki ülkenin kentsel gelişim ve altyapı inşasında karşılıklı destek sağlamasını içeriyor.)

■ Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kuveyt Devleti İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü arasında afet ve acil durum yönetimi alanında mutabakat zaptı. (Bu protokol, doğal afetler ve acil durumlar karşısında iki ülkenin daha etkin müdahale edebilmesini hedefliyor)

■ Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kuveyt Devleti Savunma Bakanlığı (KSB) tarafından temsil edilen Kuveyt Devleti Hükûmeti arasında Devletten Devlete Savunma Sanayii Tedarik Sözleşmelerine İlişkin Uygulama Protokolü. (Bu protokol, iki ülkenin savunma sanayiinde ortak projeler geliştirme ve teknoloji transferi yapma kapasitesini artırıyor)

■ Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Kuveyt Devleti Dışişleri Bakanlığı arasında Ortak Stratejik Diyalog kurulmasına dair mutabakat zaptı. (Bu anlaşma ise iki ülke arasında sürekli bir iletişim ve işbirliği platformu oluşturmayı hedefliyor)

YEDİ YIL SONRA KUVEYT EMİRİ ANKARA'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Kuveyt Emîri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ı Külliye’de resmî törenle karşıladı. Erdoğan ve el-Sabah’ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin millî marşları çalındı. Kuveyt Emîri es-Sabah, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı “Merhaba asker” diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve es-Sabah, merdivenlerde Türkiye ve Kuveyt bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi. 16 Aralık 2023’te göreve başlayan Kuveyt Emîri es-Sabah, Arap dünyası haricinde ilk yurt dışı resmî ziyaretini Türkiye’ye yaptı. Diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünde düzenlenen ziyaret, yedi yıl aradan sonra Kuveyt’ten Türkiye’ye Emîr düzeyindeki ilk ziyaret niteliğini taşıyor.