Cumhurbaşkanı Erdoğan işaretini vermişti, nefret suçlarına karşı yeni adımlar atılacak

TCK’da yer alan ‘Nefret ve ayrımcılık’ suçlarını düzenleyen mevzuat masaya yatırılacak. Bu suçlara yönelik cezaların artırılması ve caydırıcı hâle getirilmesi için çalışma yapılacak.

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - Son günlerde özellikle CHP’li belediyelerin başlattığı ‘Arapça tabelaların’ kaldırılması ve yabancı öğrencilere yönelik tepkiler hükûmeti harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün, muhalefet çevrelerinin bazı söylem ve eylemleriyle radikal faşizme meyletmesinin Türkiye siyaseti adına üzüntü verici olduğuna dikkat çekerek “Son dönemde tekrar ayyuka çıkan Arapça alerjisinin gerisinde de aynı hastalıklı zihniyet vardır. Nefret suçlarıyla mücadele noktasında bundan sonra daha kararlı, cezai açıdan daha caydırıcı adımlar atacağız” açıklamasını yapmıştı. Edinilen bilgilere göre, bu kapsamda Türk Ceza Kanununda (TCK) yer alan ‘Nefret ve ayrımcılık’ suçlarını düzenleyen mevzuat ve sosyal medyada yapılan dezenformasyon içeren yayınlar masaya yatırılacak.

ÜÇ YILA KADAR HAPİS

TCK’daki mevcut düzenlemede, dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle; bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini, bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını, bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyenlerin, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı’nın talimatı ile harekete geçen Adalet Bakanlığı, nefret ve ayrımcılık suçlarına verilen cezaların uygulanmasına yönelik atılacak yeni adımlar konusunda çalışma başlattı.

CEZALAR ARTABİLİR

Mevcut TCK’da nefret suçlarına üç yıl hapis cezası öngörüldüğünü ifade eden Adalet Bakanlığı kaynakları “Bu ceza, tutuklamayı gerektiren bir süreyi içeriyor. Burada problem olan uygulamada bir eksiklik ve aksaklık var mı ona bakacağız. İhtiyaç olursa, cezalar da artırılır. Özellikle sosyal medya üzerinden yabancı öğrencilere karşı dezenformasyon içeren yayınlar var. Bunları önlemeye dönük adımlar atılabilir. Türkiye’de 300 bin civarında yabancı öğrenci var. Bu sayının artmasını istiyoruz, ama bir yandan da yabancı düşmanlığı ile öğrencileri kaçırıyoruz. Bu hem ekonomiye olumsuz etki ediyor hem de turizme. Örneğin Arap turistlere karşı sosyal medyada bir nefret söylemi var. Toplumda böyle bir algı oluşturuluyor. Özellikle, yabancı öğrenciler ve Arap ülkelerinden gelen turistlere yönelik sosyal medya üzerinden dezenformasyon içeren yayınlara karşı alınacak yeni tedbirler belirlenecek. Şu anda, nefret ve ayrımcılık suçlarına verilen cezaları artırmak sorunu çözecek mi? Bakacağız. Bu konuda eksiklik nedir bir çalışma yapılacak. Ona göre adım atılacak. İhtiyaç olursa ceza da artırılır” dedi.