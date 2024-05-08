Bahçeli: Yumuşamanın hâkim olması dileğimizdir, siyaset kavga değil düğüm çözme sahasıdır

MHP lideri: Sıkılı yumrukların açılması, çatık kaşların normalleşmesi, sertlik yerine yumuşamanın hâkim olması, bunun da sürdürülebilirliği halisane dileğimizdir.

HABER MERKEZİ ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu. Sinan Ateş davasına ilişkin iddialara tepki gösteren Bahçeli “Yargılama süreci derhâl başlatılmalıdır. Ne biliyorlarsa acilen mahkemeye yetiştirsinler” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görüşmesini değerlendiren Bahçeli “Siyasette duvar örersek yanlışa düşeriz” dedi. İşte Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkanlar:

NETANYAHU BEDEL ÖDEMELİ

(İsrail saldırıları) Masumların kanı Netanyahu’yu boğacaktır. Dışişleri Bakanı’mızın İslam ülkelerine direkt söylediği, ‘İsrail’i durdurmalıyız ya barışla ya da zorla’ sözleri kararlı ve korkusuz bir mesajdır. Netanyahu müzakere sürecini dinamitlemektedir. Netanyahu’nun bedel ödemesi artık bir insanlık ve hukuk namusudur.

SIKILI YUMRUK AÇILMALI

(Özel ile görüşme) Siyasette köprü kurmak yerine duvar inşa edersek yanlışa düşeceğimizi herkesin idrak etmesinde yarar vardır. Sıkılı yumrukların açılması, çatık kaşların normalleşmesi, sertlik yerine yumuşamanın hâkim olması, bunun da sürdürülebilirliği halisane dileğimizdir. Siyaset kavga arenası değil, konuşma ve düğümleri çözme sahasıdır. Sözün ateşiyle münakaşa ve muharebe etmek yerine; akıl ve ahlaki mutabakat ve müzakereyle Türkiye’mizin yükseliş sürecine herkes destek vermelidir. Türk ve Türkiye Yüzyılı’na müzahir tavır ve tutum geliştirmek her siyasi parti ve siyasetçi için millî sorumluluktur.

HODRİ MEYDAN DİYORUZ

(Sinan Ateş cinayeti) MHP olarak beklentimiz şudur; mezkûr iddianame ilgili mahkeme tarafından kabul edilip yargılama süreci derhâl başlatılmalıdır. Kimin elinde hangi belge ve bilgi varsa mahkemeye sunmalıdır. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından şüphesi olmaz. Çiğ süt içmeyenin karnı da ağrımaz. Bakalım hukuki süreç Ankara’da mı bitecek, yoksa Pensilvanya’ya mı dayanacak, hodri meydan, hep beraber göreceğiz. Bilinmesini özellikle isterim ki, ellerinde binlerce ülkücü şehidimizin kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz, kımıldamayacaktır. Gerçekleri çarpıtan siyaset pratiği, tutsak ve tutuktur. Aynı zamanda amacını kaybetmiştir. Millî amaçlar etrafında kenetlenecekse ne âlâ, biz her türlü uzlaşmanın şüphesiz yanındayız.

45 DAKİKA GÖRÜŞTÜLER

Özgür Özel, Devlet Bahçeli’yi, TBMM’deki makamında ziyaret etti. Görüşme 45 dakika sürdü. Özel’in Bahçeli’ye hediye olarak tesbih ve mesir macunu getirdiği, Bahçeli’nin ise CHP liderine motiflerle işlenmiş tabak hediye ettiği öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ADAYLIK AÇIKLAMASI: AYNI HATAYI BİR DAHA YAPMAYIZ

İyi Parti’den istifa eden Bahadır Erdem, CHP’ye katıldı. Erdem’e rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında taktı. Ardından gündemdeki konuları değerlendiren Özel, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları hakkında net konuştu. Özel “CHP’nin Genel Başkanı olarak kendi adaylığımı dayatmak, CHP’nin tarihî bir fırsatı kaçırmasını sağlamak, CHP’nin birilerinin tükenmekte olan iktidarına tekrar fırsat vermek gibi bir hata yapmayacağımdan herkes emin olsun’’ dedi. CHP lideri Özel ayrıca 26 Mayıs’ta Ankara’da ‘Büyük Emekli Mitingi’ düzenleyeceklerini duyurdu.