Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, bölücü terör örgütünün kırsal yapılanması içerisinde silahlı faaliyet yürüttükten sonra Mersin'e dönen ve örgütün gençlik yapılanması (YDG-H) bünyesinde yer aldıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 31 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Mersin'de 7 Mart tarihinde el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırıda parmak izi tespit edilen ve terör örgütü propagandasına dönüşen eylemlere katılarak görüntülenen şüphelilerin yakalanması için 10 Mayıs'ta Mersin, Diyarbakır ve Eskişehir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında, örgütsel olduğu değerlendirilen kitap, örgütü simgeleyen bez parçası, 16 adet 9 milimetre çapında fişek ve dijital malzemeler ele geçirildi. Dün emniyetteki işlemlerinin ardından 20 kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık, 20 kişiyi de mahkemeye sevk etti. Mahkeme, 8 kişiyi tutuklarken, 8 kişiye adli kontrol, 1 kişiye de ev hapsi cezası verdi. Mahkeme heyeti 3 kişiyi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

Öte yandan, hakkında yakalama kararı bulunan 11 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.