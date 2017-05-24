Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Hoca, TGRT HABER Ana Haber Bülteni’ne bağlanarak, Diyanet İşleri’nin Kutlu Doğum’un sadece adını değiştirmesi, tarihini sabit tutmasını eleştirdi. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in FETÖ elebaşı Gülen’e gönderdiği mektuba da sert tepki gösteren Cübbeli Hoca şunları söyledi: Eğer 15 Temmuz olsaydı din kalmayacaktı, kilise, havra, cami iç içe olacaktı. Bunların diyalog projeleri bu... Diyanet’i de bunlara âlet ettiler. Hiç kimse dine bu FETÖ’nün verdiği zararı veremezdi, vermedi de zaten. Bu ülkede her şey oluyor da, Mevlid neden aslına, yani 27 sene evvele dönemiyor? 27 sene nasıl bir kök salmış ki nisanda sabit kalacak deniliyor. Neredeyse mevlide de ‘yok’ diyecekler. Buna hükümetin asla taviz vermemesi gerek. Dinihaberler sitesinde İmam-ı Rabbani hazretlerine çatacak kadar seviyesizleştiler. Halen resmî görevli bir imamın üzerine bu site. Biz İmam-ı Rabbani Hazretleri’nin evladı olmaktan ancak gurur duyarız.