Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters ile görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters ile görüştü

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters ile Vahdettin Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Kabule Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
NATO: Avrupa'dan Ukrayna'ya en büyük askeri yardım Almanya'danİsrail ordusu Lübnan'a hava saldırısında Cemaat el-İslami liderini öldürdüğünü açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Akşener'in yerine yeni başkan kim olacak? İyi Partili isimden canlı yayında kritik açıklama - GündemAkşener'in yerine yeni başkan kim olacak?İlk kazayı atlatan kadın ile çocuk, saniyeler sonra ikinci kazada ağır yaralandı - Gündemİlk kazayı kıl payı atlattılar, saniyeler sonra...Tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı - GündemKız öğrenciler şikayet etti, öğretmen tutuklandıTürkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı'nın hadsiz paylaşımına tepki - GündemTürkiye'den hadsiz paylaşıma sert tepkiBalayı için Kapadokya'ya geldi, Ortahisar Kalesi'nde mahsur kaldı - GündemBalayına diye gitti, ayağını kırıp kalede mahsur kaldıAndroid 15’in yeni özelliği tüm uygulamalarda karanlık mod imkanı sunacak - GündemAndroid 15’in yeni özelliği tüm uygulamalarda karanlık mod imkanı sunacak
Sonraki Haber Yükleniyor...