Akşener'in yerine yeni başkan kim olacak? İyi Partili isimden canlı yayında kritik açıklama

İyi Parti yarın olağanüstü kurultaya gidiyor... Meral Akşener'in aday olmadığı kritik kongre sonrası partinin yeni başkanı kim olacak? İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Naci Cinisli, TGRT Haber'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İyi Parti, 31 Mart'ta sandıktan aldığı yenilgi sonrasında yarın olağanüstü kurultaya gidiyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olmayacağı kurultayda Mehmet Tolga Akalın, Günay Kodaz, Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu başkanlık koltuğu için yarışacak. İyi Parti'den kritik kongreyi 'seyircisiz' yapma kararı geldi. İyi Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Naci Cinisli, partisinin kararını TGRT Haber'de değerlendirdi.

"SEYİRCİ KARARI BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük'ün sunduğu Medya Kritik programında konuşan Naci Cinisli şunları söyledi:

"Seyirci sözü beni çok üzdü ve kırdı. Bizim partimizde seyirciler yok aile bireylerimiz, teşkilat mensuplarımız, kurucularımız ve milletvekillerimiz var.

Delegelerle sınırlı kalmasını doğru bulmuyorum. İYİ Parti, çok daha ihtişamlı bir kongre yapmalıydı."

İYİ PARTİ'DE GENEL BAŞKAN KİM OLACAK?

İyi Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Naci Cinisli, Cem Küçük'ün "İyi Parti'de genel başkan kim olacak?" sorusuna da cevap verdi. Cinisli, "Biz partimizi iktidar olması için kurduk. Bugüne kadar da ciddi mücadele verdik. İki dönemdir de TBMM'de gurubu olan bir partiyiz. Böyle bir Kurultay süreci yaşanmasını istemezdik. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in liderliğinde biz daha uzun bir süre siyasi mücadelemizi sürdürmeyi isterdik. Akşener'in seçimden önce verdiği söz nedeniyle böyle bir kurultay sürecine girdik. 3 aday içinden en doğrusunu delegelerimiz seçecektir. Önemli olan kurultayı kazanmak. Daha da önemlisi, kongre kurultay sonrası süreçtir. Partimizi iktidar yolunda herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden kim götürebilecek? Yarın bunun seçimini yapacağız. Burada da aklıselimin galip gelmesini diliyorum." dedi.